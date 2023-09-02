Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Keunggulan Beton SIG Penopang Konstruksi LRT Jabodebek

Karina Asta Widara , Jurnalis-Sabtu, 02 September 2023 |18:17 WIB
Keunggulan Beton SIG Penopang Konstruksi LRT Jabodebek
Foto: dok SIG
A
A
A

Jakarta- LRT (Light Rail Transit) Jabodebek (Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi) menjadi lompatan teknologi pengembangan sektor transportasi di Indonesia, yang mulai beroperasi sejak Senin (28/8/2023). Untuk memastikan terjaganya kekuatan Proyek Strategis Nasional (PSN) ini, PT Semen Indonesia (Persero) Tbk, atau SIG, mendedikasikan produk betonnya guna mendukung ketahanan konstruksi LRT canggih tersebut.

Resmi diluncurkan oleh Presiden Joko Widodo pada Senin lalu, LRT Jabodebek semakin melengkapi moda transportasi publik di DKI Jakarta dan sekitarnya, seperti MRT (Moda Raya Terpadu), KRL (Kereta Rel Listrik), TransJakarta, dan kereta bandara. Kehadiran LRT Jabodebek diharapkan dapat menarik masyarakat menggunakan moda transportasi publik untuk mengurangi tingkat kemacetan dan polusi yang kerap menjadi persoalan di kawasan ibu kota.

Corporate Secretary SIG, Vita Mahreyni mengatakan, sebagai perusahaan BUMN di bidang solusi bahan bangunan, SIG bangga dapat berkontribusi dalam pembangunan Proyek Strategis Nasional seperti LRT Jabodebek dan LRT Kelapa Gading yang mendukung konektivitas kota-kota penyangga Jakarta dan memastikan mobilitas masyarakat yang lebih lancar, cepat, nyaman, dan tanpa polusi.

“Untuk mewujudkan konstruksi yang kokoh dan dapat diandalkan dalam jangka panjang, SIG memasok beton performa tinggi pada pembangunan LRT Cawang – Dukuh Atas. Sebelumnya, SIG juga sudah terlibat memasok beton untuk proyek LRT Kelapa Gading. Ini adalah wujud dukungan kami terhadap program pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan oleh pemerintah untuk mempercepat pemerataan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraaan masyarakat,” kata Vita Mahreyni.

