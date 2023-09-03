Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kala Bung Tomo Menikah di Masa Revolusi Lalu Menyesal Bak Jilat Ludah Sendiri

Avirista Midaada , Jurnalis-Minggu, 03 September 2023 |08:06 WIB
Kala Bung Tomo Menikah di Masa Revolusi Lalu Menyesal Bak Jilat Ludah Sendiri
Bung Tomo dan istrinya. (Foto: Dok Ist)
BUNG TOMO menikah dengan wanita tambatan hatinya, Sulistina, pada 19 Juni 1947 di Kota Malang. Namun konon, waktu pernikahan tersebut memunculkan sesal di hati Bung Tomo.

Dikutip dari buku "Bung Tomo : Hidup dan Mati Pengobar Semangat Tempur 10 November" tulisan Abdul Waid, pernikahan ini membuat Bung Tomo merasa bersalah besar.

Pasalnya pemilik nama lengkap Sutomo menikah di masa-masa revolusi, di mana masyarakat Indonesia masih berada di dalam situasi genting.

 BACA JUGA:

Hal ini dikarenakan penjajahan yang dilakukan Belanda dan sekutunya, belum berakhir kendati Indonesia memutuskan telah merdeka.

Pada masa-masa itu semua rakyat Indonesia masih dituntut untuk menata kemerdekaan dengan agenda pembangunan, sementara Bung Tomo lebih mementingkan hasrat pribadinya, dengan menikah.

BACA JUGA:

Apa Nama Indonesia pada Zaman Majapahit? Ternyata Ini Sejarahnya 

Meski saat itu melangsungkan pernikahan di Malang, dan terlebih dahulu meminta izin dan persetujuan dari kelompok pemuda yang dipimpinnya.

Tomo merasa dirinya seolah dirinya egois dan hanya mencari kenikmatan diri sendiri. Seolah-olah ia merasa sangat berdosa karena pernikahannya diadakan dalam suasana demikian.

Halaman:
1 2
      
