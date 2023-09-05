5 Fakta KKB Diduga Bakar Kantor BKPSDM Dogiyai

JAKARTA - Gedung Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM Kabupaten Dogiyai, Provinsi Papua Tengah di Jalan Trans Nabire – Enarotali Kampung Ekimanida Distrik Kamuu, terbakar hebat, pada Minggu, (3/9/2023) dini hari.

Okezone merangkum 5 fakta KKB diduga bakar Kantor BKPSDM Dogiyai. Berikut ulasannya:

1. Polisi Pastikan Tak Ada Korban Jiwa dalam Kebakaran Kantor BKPSDM Dogiyai

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah Papua, Kombes Ignatius Benny Ady Prabowo mengatakan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu. Kerugian materil masih dalam penyelidikan.

2. Polisi Turun Tangan Usut Dugaan KKB Bakar Kantor BKPSDM Dogiyai

Kuat dugaan, Kantor BKPSDM Dogiyai tersebut dibakar oleh KKB Teroris. Polisi pun turun tangan menyelidiki peristiwa tersebut.

“Saat ini Polres Dogiyai masih melakukan investigasi di lapangan guna memastikan penyebab kebakaran dan kerugian yang terjadi akibat kebakaran itu,” kata Benny di Kota Jayapura, Senin (4/9/2023).