Cegah DBD, Relawan Ganjar Fogging Gratis dan Edukasi Warga Serang

SERANG - Relawan Ganjar Pranowo yang tergabung dalam Pandawa Ganjar mengambil inisiatif besar melawan Demam Berdarah Dengue (DBD). Salah satunya dengan mengadakan edukasi tentang DBD dan fogging gratis bagi masyarakat.

Kegiatan itu berlangsung di daerah Cirendong RT 01/RW 08, Kelurahan Cipare, Kecamatan Serang, Kota Serang, Banten, Sabtu (23/9/2023).

Koordinator Wilayah (Korwil) Pandawa Ganjar Jawa-Bali Haldoko Danantyas Subandoro mengatakan kegiatan ini sengaja dilakukan pihaknya agar masyarakat lebih menyadari akan bahaya penyakit DBD.

BACA JUGA:

“Hari ini pandawa Ganjar bersama dengan masyarakat Cirendong, Serang, Banten menyelanggarakan penyuluhan terkait dengan bahaya demam berdarah dan juga pembersihan lingkungan,” kata Danan, Sabtu.

Menurut Danan, penyuluhan terkait bahaya nyamuk demam berdarah itu dilakukan sebagai bentuk usaha mengajak masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan mereka tinggal secara berkala.

“Pertama memang tadi kami sampaikan, masyarakat lebih aware (menyadari) lagi kepada lingkungan. Dan membersihkan lingkungan secara berkala supaya tidak sempat adanya perkembang biakan nyamuk DBD,” beber dia.

Danan menjelaskan Pandawa Ganjar tidak hanya sekadar melakukan edukasi dan mengajak masyarakat Cirendong untuk bebersih lingkungan.

BACA JUGA:

Bahkan, pendukung Ganjar Pranowo ini turut memberikan bantuan berupa menyediakan fogging secara gratis di wilayah Cirendong. Diharapkan, langkah ini bisa membantu mencegah penyebaran penyakit demam berdarah.

“Di wilayah sini memang memerlukan penyemporotan fogging kemudian memberikan penyuluhan terkait bahaya demam berdarah,” ucap Danan.

Selain itu, Danan berharap dengan kegiatan yang sudah dilakukan oleh Pandawa Ganjar bisa memberikan dampak positif kepada masyarakat Cirendong.

“Harapannya masyarakat dapat lebih guyub lagi, gotong-royong untuk menjaga kesehatan dan membudayakan hidup sehat,” harap Danan.