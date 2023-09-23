Hadapi Bonus Demografi, Ganjar Sebut Kesehatan Mental Harus Segera Diselesaikan

SURABAYA - Bakal calon presiden (bacapres) Perindo, Ganjar Pranowo manaruh perhatian khusus kepada kesehatan mental atau mental health.

Bahkan, dirinya seringkali menekankan pentingnya kehadiran negara dalam menyelesaikan problem yang banyak dialami kalangan anak muda saat ini.

Pada saat berdiskusi dengan ratusan mahasiswa dari berbagai kampus di Indonesia yang tergabung dalam perwakilan BEM Nusantara di Universitas Dr Soetomo Surabaya, Sabtu (23/9/2023), Ganjar Pranowo kembali memaparkan tentang pentingnya negara menjadikan isu mental health dalam upaya mewujudkan Indonesia Emas 2045.

"Menghadapi bonus demografi, hal yang tidak boleh dilupakan adalah persoalan kesehatan mental. Ini persoalan yang sangat penting diselesaikan, tapi masih banyak yang belum peduli soal ini," ucap Ganjar.

Padahal, data menunjukkan jika 16,5 juta anak muda di Indonesia mengalami masalah mental. 2,45 juta lainnya bahkan sudah mengalami gangguan mental dan harus menjalani perawatan.

"Jangan salah lho, ini persoalan serius. Saya ketemu dengan anak-anak yang berpengalaman soal ini. Mereka cerita, banyak lho yang sampai bunuh diri, memakai narkoba dan lainnya," ungkapnya.