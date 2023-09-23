Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATIM

Hadapi Bonus Demografi, Ganjar Sebut Kesehatan Mental Harus Segera Diselesaikan

Agung Bakti Sarasa , Jurnalis-Sabtu, 23 September 2023 |16:21 WIB
Hadapi Bonus Demografi, Ganjar Sebut Kesehatan Mental Harus Segera Diselesaikan
Bacapres Perindo Ganjar Pranowo (Foto: MPI)
A
A
A

 

SURABAYA - Bakal calon presiden (bacapres) Perindo, Ganjar Pranowo manaruh perhatian khusus kepada kesehatan mental atau mental health.

Bahkan, dirinya seringkali menekankan pentingnya kehadiran negara dalam menyelesaikan problem yang banyak dialami kalangan anak muda saat ini.

Pada saat berdiskusi dengan ratusan mahasiswa dari berbagai kampus di Indonesia yang tergabung dalam perwakilan BEM Nusantara di Universitas Dr Soetomo Surabaya, Sabtu (23/9/2023), Ganjar Pranowo kembali memaparkan tentang pentingnya negara menjadikan isu mental health dalam upaya mewujudkan Indonesia Emas 2045.

"Menghadapi bonus demografi, hal yang tidak boleh dilupakan adalah persoalan kesehatan mental. Ini persoalan yang sangat penting diselesaikan, tapi masih banyak yang belum peduli soal ini," ucap Ganjar.

Padahal, data menunjukkan jika 16,5 juta anak muda di Indonesia mengalami masalah mental. 2,45 juta lainnya bahkan sudah mengalami gangguan mental dan harus menjalani perawatan.

"Jangan salah lho, ini persoalan serius. Saya ketemu dengan anak-anak yang berpengalaman soal ini. Mereka cerita, banyak lho yang sampai bunuh diri, memakai narkoba dan lainnya," ungkapnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/340/3172813/peduli-l1kz_large.jpg
Peduli Penyandang Disabilitas, DPD Partai Perindo Sumba Barat Daya Dorong Kesetaraan Jadi Prioritas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/340/3172807/perindo-wveW_large.jpg
Legislator Partai Perindo Paulus Lobo Gerak Cepat Bantu Korban Banjir Nagekeo NTT, Dorong Pemulihan Infrastruktur Dasar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/340/3172577/perindo-dAmo_large.jpg
Fasilitasi Peralatan Modern, Legislator Partai Perindo Stefanus Rangga Bola Pacu Kesejahteraan Petani Sumba Barat Daya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/337/3172303/ferry-bKLd_large.jpg
Perindo Gabung Sekber Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat, Sekjen: Jangan Sampai 17 Juta Suara Terbuang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/337/3172296/sekber-K1zf_large.jpg
9 Partai Termasuk Perindo Bertemu, Sekber Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat Terbentuk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/337/3172285/perindo-3EZn_large.jpg
Ketum Hanura OSO Kumpulkan Parpol Non-parlemen, Termasuk Perindo, Bahas Apa?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement