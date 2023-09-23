Ganjar Diskusi Pembangunan Industri Digital dengan Mahasiswa di Jatim

SURABAYA - Bacapres yang didukung Partai Perindo, Ganjar Pranowo menegaskan ekonomi digital termasuk pilar masa depan Indonesia. Untuk itu, salah satu program yang menjadi fokusnya adalah percepatan pembangunan infrastruktur digital di Indonesia.

Hal itu disampaikan Ganjar saat acara temu daerah BEM Nusantara Jawa Timur, di Universitas Dr Soetomo (Unitomo) Surabaya, Sabtu (23/9/2023). Hadir dalam acara itu, sejumlah mahasiswa dari berbagai universitas di Jawa Timur dan daerah lainnya di Indonesia.

BACA JUGA:

"Potensi ekonomi digital di Indonesia itu besar sekali, sekitar Rp4.531 triliun. Kalau itu dikelola dengan baik, maka itu menjadi salah satu percepatan Indonesia Emas 2045," kata Ganjar.

Hanya lanjut dia, potensi ini belum dikelola dengan baik oleh pemerintah Indonesia saat ini. Maka, ia memiliki keinginan kuat untuk menjadikan ekonomi digital Indonesia maju dan berkembang.

"Ini harus cepat, kita tidak mungkin hanya mengandalkan pendapatan negara dari cara-cara konvensional," jelasnya.

Sejumlah program telah direncanakan Ganjar untuk mewujudkan itu. Salah satunya adalah membangun infrastruktur digital khususnya internet. Dengan negara seluas Indonesia, infrastruktur internet masih menjadi problem yang harus diselesaikan.

BACA JUGA:

Ganjar Hadiri Temu Daerah BEM Nusantara di Surabaya, Disambut Ribuan Mahasiswa

"Percepatan pembangunan jaringan dan infrastruktur digital yang terjangkau harus dilakukan secara merata. Internet kita mesti cepat, karena percuma ada pendampingan dan pelatihan kalau infrastruktur internet kita tidak mendukung," tegasnya.

Dengan internet cepat, maka anak muda Indonesia lanjut Ganjar bisa terus berkreasi dan berinovasi. Diyakininya, anak muda Indonesia mampu bersaing di dunia digital ketika infrastrukturnya memadai.

"Dan anak muda sekarang suka berkarya di kafe, di pantai dan tempat-tempat lain. Kalau tak ada fasilitas internet ya tidak bisa," ucapnya.