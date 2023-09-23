Ganjar Hadiri Temu Daerah BEM Nusantara di Surabaya, Disambut Ribuan Mahasiswa

SURABAYA - Bakal calon presiden (Bacapres) yang didukung Partai Perindo, Ganjar Pranowo menghadiri temu daerah Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara Jawa Timur di Universitas Dokter Soetomo (Unitomo) Surabaya. Kehadiran Ganjar disambut antusias ribuan mahasiswa, Sabtu (23/9/2023).

Rektor dan sivitas Unitomo bersama ribuan mahasiswa yang tergabung dalam BEN Nusantara menyambut langsung kedatangan Ganjar.

Temu daerah BEM Nusantara yang dikemas dalam dialog kebangsaan ini diikuti BEM perguruan tinggi di Jawa Timur. Ribuan mahasiswa antusias menyambut mantan Gubernur Jawa Tengah itu.

Tema dialog kebangsaan adalah Peran dan Tantangan Generasi Milenial dalam Menyongsong Indonesia Emas 2045. Ganjar mengajak mahasiswa untuk maju dan bersiap dalam menghadapi perubahan zaman.

Ganjar mengapresiasi acara tersebut karena bisa mendengar langsung problematika yang dihadapi kalangan mahasiswa di era sekarang.