HOME NEWS JATIM

Ziarah ke Makam Syekh Muhammad Utsman, Ganjar Pranowo Didoakan Jadi Presiden

Angkasa Yudhistira , Jurnalis-Jum'at, 22 September 2023 |22:19 WIB
Ziarah ke Makam Syekh Muhammad Utsman, Ganjar Pranowo Didoakan Jadi Presiden
Ganjar Pranowo dioakan jadi Presiden (Foto : Istimewa)
A
A
A

 

SURABAYA - Ganjar Pranowo beserta istrinya, Siti Atiqoh ziarah ke makam Syekh KH. Muhammad Utsman Al Ishaqy, Surabaya, Jawa Timur. Ziarah tersebut dipimpin oleh KH. Luqman Hakim selaku pengasuh Pondok Pesantren (Ponpes) Darul Ubudiyah Raudlatul Muta'allimin.

Dalam ziarah tersebut, Ganjar yang merupakan bakal calon presiden ini didoakan agar sukses, sehat dan menang dalam Pilpres 2024, sehingga bisa menjadi Presiden Indonesia periode 2024-2029.

"Kemenangan ke Pak Ganjar, sukses dunia akhirat," kata KH. Luqman saat membaca doa saat ziarah di makam Syekh KH. Muhammad Utsman, kawasan Semampir, Surabaya, Jawa Timur, Jumat (22/9/2023).

Ganjar juga tak lupa mengungkapkan rasa hormatnya terhadap Syekh KH. Muhammad Utsman Al Ishaqy, seorang ulama dan pendiri Ponpes Raudlatul Muta'allimin.

Dirinya mengatakan keilmuan yang dimiliki oleh Syekh KH. Muhammad Utsman telah terbukti membuatnya diikuti dan diteladani oleh masyarakat hingga santri-santrinya berada didalam danuar negeri seperti di Malaysia dan Singapura.

"Keluarga besarnya menceritakan peran beliau yang ada disini kemasyarakatan, sehingga sampai-sampai santrinya tidak hanya dari wilayah ini saja, bahkan luar negeri, Malaysia, Singapura, pasti ketika ada ulama yang sangat berpengaruh, dihormati, alim, ilmunya kemudian diikuti oleh banyak sekali santrinya, termasuk santrinya," paparnya.

Halaman:
1 2
      
