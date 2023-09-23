Ganjar Diskusi dengan Ratusan Pendeta Se-Jatim, Sikapi Ideologi Pancasila yang Mulai Terkikis

SURABAYA - Capres 2024, Ganjar Pranowo, berdiskusi dengan sekitar 150 pendeta serta umat kristen se-Jawa Timur, di Kota Surabaya, Sabtu siang. Mereka membahas terkait ideologi pancasila yang mulai terkikis.

Sekretaris Umum Forum Nasionalisme Kristen, Priambodo Adi mengatakan, pihaknya sengaja mengundang Ganjar, selain mempertemukan dengan ratusan pendeta, juga diajak untuk membahas persoalan bangsa dan menanamkan ideologi pancasila di generasi muda.

"Kita adakan silaturahmi karena menyikapi juga ideologi pancasila yang banyak terkikis. Kita mengedukasi agar generasi muda enggak kehilangan akar katanya, Sabtu (23/9/2023).

Adapun, pertemuan itu bertempat di salah satu hotel kawasan Jalan Kayoon Surabaya. Dalam acara silaturahmi kebangsaan itu Ganjar Pranowo mendapat sambutan antusias saat tiba di lokasi. Mereka langsung berebut foto selfie bersama Capres 2024 tersebut.

Dengan mengenakan kemeja warna putih, Ganjar menuju ruangan pertemuan yang sudah dinanti oleh para pendeta dan umat kristen yang sudah menunggu sekitar satu jam lebih.