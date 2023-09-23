Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATIM

Ganjar Diskusi dengan Ratusan Pendeta Se-Jatim, Sikapi Ideologi Pancasila yang Mulai Terkikis

Hari Tambayong , Jurnalis-Sabtu, 23 September 2023 |13:40 WIB
Ganjar Diskusi dengan Ratusan Pendeta Se-Jatim, Sikapi Ideologi Pancasila yang Mulai Terkikis
Ganjar Pranowo diskusi dengan pendeta di Surabaya/Foto: Hari Tambayong
A
A
A

 

SURABAYA - Capres 2024, Ganjar Pranowo, berdiskusi dengan sekitar 150 pendeta serta umat kristen se-Jawa Timur, di Kota Surabaya, Sabtu siang. Mereka membahas terkait ideologi pancasila yang mulai terkikis.

Sekretaris Umum Forum Nasionalisme Kristen, Priambodo Adi mengatakan, pihaknya sengaja mengundang Ganjar, selain mempertemukan dengan ratusan pendeta, juga diajak untuk membahas persoalan bangsa dan menanamkan ideologi pancasila di generasi muda.

 BACA JUGA:

"Kita adakan silaturahmi karena menyikapi juga ideologi pancasila yang banyak terkikis. Kita mengedukasi agar generasi muda enggak kehilangan akar katanya, Sabtu (23/9/2023).

Adapun, pertemuan itu bertempat di salah satu hotel kawasan Jalan Kayoon Surabaya. Dalam acara silaturahmi kebangsaan itu Ganjar Pranowo mendapat sambutan antusias saat tiba di lokasi. Mereka langsung berebut foto selfie bersama Capres 2024 tersebut.

Dengan mengenakan kemeja warna putih, Ganjar menuju ruangan pertemuan yang sudah dinanti oleh para pendeta dan umat kristen yang sudah menunggu sekitar satu jam lebih.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022569/jelang-pilkada-serentak-2024-ganjar-pranowo-bakal-fokus-bantu-menangkan-pdip-RYWfvDVbIf.jpg
Jelang Pilkada Serentak 2024, Ganjar Pranowo Bakal Fokus Bantu Menangkan PDIP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022531/pdip-berencana-usung-anies-baswedan-ganjar-seandainya-tak-cocok-tidak-harus-dipaksakan-OFjL6pc1DR.jpg
PDIP Berencana Usung Anies Baswedan, Ganjar: Seandainya Tak Cocok Tidak Harus Dipaksakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022463/guyon-ganjar-saat-melihat-sapi-kurban-usai-salat-idul-adha-podo-podo-bantenge-DvpldwYzuv.jpg
Guyon Ganjar saat Melihat Sapi Kurban Usai Salat Idul Adha: Podo-Podo Bantenge
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022439/sholat-idul-adha-di-di-sleman-bareng-keluarga-ganjar-suasananya-hangat-MLrytWbNSJ.jpg
Sholat Idul Adha di di Sleman Bareng Keluarga, Ganjar: Suasananya Hangat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/337/3013117/ganjar-pranowo-sebut-jadi-oposisi-bukan-berarti-merecoki-pemerintah-Y9OWq3PKMA.jpg
Ganjar Pranowo Sebut Jadi Oposisi Bukan Berarti Merecoki Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006197/soal-wacana-pembentukan-presidential-club-ganjar-pranowo-itu-untuk-apa-ya-Ku0HnbcBbH.jpg
Soal Wacana Pembentukan Presidential Club, Ganjar Pranowo: Itu untuk Apa Ya?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement