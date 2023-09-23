Ganjar Silaturahmi Kebangsaan dengan Ratusan Pendeta Se-Jatim

SURABAYA - Bacapres Partai Perindo, Ganjar Pranowo, bertemu dengan sekitar 150 pendeta serta umat kristen se-Jawa Timur, di Kota Surabaya, Sabtu siang. Pertemuan itu bertempat di salah satu hotel kawasan Jalan Kayoon Surabaya.

Dalam acara silaturahmi kebangsaan itu Ganjar Pranowo mendapat sambutan antusias saat tiba di lokasi. Mereka langsung berebut foto selfie bersama Capres 2024 tersebut.

Dengan mengenakan kemeja warna putih, Ganjar menuju ruangan pertemuan yang sudah dinanti oleh para pendeta dan umat kristen yang sudah menunggu sekitar satu jam lebih.

Dalam kesempatan ini Ganjar bersilaturahmi kebangsaan sembari berdiskusi persoalan bangsa serta penguatan ideologi pancasila, dengan tetap menjaga persatuan antar umat bangsa. Pertemuan di gelar secara tertutup untuk media dan yang tidak mendapatkan undangan.

Sekitar dua jam lebih menggelar pertemuan Bacapres Perindo tersebut keluar dari ruangan untuk melanjutkan safari politiknya di beberapa tempat di Surabaya.

Ganjar Pranowo pun tidak mau berkomentar saat awak media meminta tanggapan soal pertemuan dengan ratusan pendeta dan beberapa isu terkait menghadapi Pilpres 2024.