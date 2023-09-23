Dukung Usaha Tambak Udang Panti Asuhan di Lampung, Relawan Ganjar Beri Bantuan Genset

BANDARLAMPUNG - Relawan Ganjar Pranowo yang tergabung dalam Orang Muda Ganjar (OMG) mendukung usaha tambak warga Panti Asuhan Kasih Nusantara di Kelurahan Way Dadi, Kecamatan Sukarame, Bandar Lampung, Lampung, pada Jumat 22 September 2023.Dukungan itu berupa memberikan bantuan genset untuk mengoperasikan pompa air agar sirkulasi air di tambak tersebut terjaga.

Koordinator Wilayah (Korwil) OMG Lampung Riski Ramadhan menyatakan panti itu sangat membutuhkan genset untuk menjalankan usaha tambak udang air tawar yang hasilnya digunakan bagi kebutuhan hidup anak-anak panti.

Karena itu, pihaknya berkontibusi memberikan genset untuk mendukung usaha mereka. "Jadi, panti asuhan ini memiliki usaha tambak udang air tawar. Kalau mati listrik, tidak ada tenaga listrik bantuan. Hal itu yang membuat kami ingin memberikan bantuan ini karena paling dibutuhkan. Ini memiliki keberlangsungan," ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima, Sabtu (23/9/2023).

Sementara itu, Ketua Panti Asuhan Kasih Nusantara Hans Herry Paat menyatakan genset ini sangat berguna demi keberlangsungan usaha tambak udang milik panti.

Hasil penjualan usaha tambak udang itu, kata Hans, dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan anak panti, seperti makan, pakaian, dana sekolah, dan lain sebagainya. "Kami sedang melakukan usaha mengelola tambak udang untuk mencukupi setiap kebutuhan dan perekonomian panti asuhan ini," tuturnya.

Hans mengapresiasi sukarelawan Ganjar yang sudah datang dan membantu sekitar 70 anak panti yang diasuhnya. Dirinya pun turut mendoakan Ganjar Pranowo agar menjadi presiden Indonesia periode 2024-2029.