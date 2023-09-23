Hadiri Temu Daerah BEM Nusantara, Ganjar: Tidak Hanya Kampus Ternama, Saya Mau ke Manapun

SURABAYA - Bakal calon presiden (Bacapres) yang didukung Partai Perindo, Ganjar Pranowo menegaskan dirinya tidak memilih-milih tempat untuk dihadiri sebagai tamu undangan. Termasuk, dirinya tak hanya datang ke kampus besar, tapi juga kampus di daerah.

Hal itu disampaikan Ganjar usai menghadiri temu daerah Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara Jawa Timur di Universitas Dokter Soetomo (Unitomo) Surabaya. Kehadiran Ganjar disambut antusias ribuan mahasiswa, Sabtu (23/9/2023).

“Ada yang bilang ‘kirain Pak Ganjar hanya mau ke kampus-kampus ternama saja’. Oh tidak saya mau ke manapun,” ucap Ganjar.

Tema dialog kebangsaan adalah Peran dan Tantangan Generasi Milenial dalam Menyongsong Indonesia Emas 2045. Ganjar mengajak mahasiswa untuk maju dan bersiap dalam menghadapi perubahan zaman.

Ganjar mengapresiasi acara tersebut karena bisa mendengar langsung problematika yang dihadapi kalangan mahasiswa di era sekarang.

“Bagus banget, lebih menarik ini karena mahasiswanya dari berbagai tempat, kita diskusi tentang era mahasiswa sekarang dengan problematikanya, mental health juga, kesiapan masuk dunia digital. Ini sangat penting sebagai awareness mahasiswa mengikuti perubahan zaman yang cepat, perlu siap-siap,” ucap Ganjar, Sabtu.