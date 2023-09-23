Usai Tanaman Mangrove di Cilacap, Relawan Deklarasikan Dukungan ke Ganjar Pranowo

CILACAP - Sahabat Ganjar Pranowo sukses menggelar kegiatan penanaman mangrove yang menginspirasi di Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap. Dalam acara yang bertajuk "Go Green untuk Indonesia" ini, ratusan peserta antusias bergabung untuk menyelamatkan lingkungan dengan menanam ribuan bibit mangrove.

Kegiatan yang berlangsung di Pantai Mangunharjo ini menjadi bukti nyata komitmen mereka dalam mendukung upaya pelestarian lingkungan, sekaligus sebagai wujud dukungan untuk Ganjar Pranowo sebagai calon presiden Indonesia di tahun 2024 mendatang.

Ketua DPC Kabupaten Cilacap, Maryono, yang juga menjadi ketua pelaksana dalam acara ini, menyampaikan bahwa kegiatan 'Go Green untuk Indonesia' ini adalah langkah nyata untuk melestarikan lingkungan, terutama pesisir pantai yang menjadi salah satu aset alam.

"Kami bangga bisa berkolaborasi dengan masyarakat dan aktivis lingkungan untuk menciptakan dampak positif bagi masa depan Indonesia,” kata Maryono, Sabtu (23/9/2023).

Dalam acara tersebut, dua peserta berbicara dengan penuh semangat tentang pentingnya menjaga lingkungan dan mendukung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden Indonesia.

Salah satu aktivis lingkungan, Resandi Fahrul, mengungkapkan bahwa mangrove adalah jantung kehidupan di pesisir pantai. "Kita harus merawatnya agar lingkungan kita tetap sehat. Saya yakin Ganjar Pranowo adalah pemimpin yang akan menjaga kelestarian alam ini,” ucap Resandi.