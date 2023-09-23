Ganjar Sambangi Ponpes Nurul Islam di Pasuruan, Disambut Meriah Santri

PASURUAN - Bacapres Partai Perindo, Ganjar Pranowo silahturahmi ke pondok pesantren di Kota Pasuruan, Jawa Timur. Ratusan warga menyambut kedatangan Ganjar di Pesantren Nurul Islam di Jalan Patimura, Bugul Kidul, Kota Pasuruan, Sabtu (23/9/2023) sore.

Ganjar langsung diserbu pendukungnya yang ingin berfoto dan bersalaman dengan. Tak hanya itu, mantan Gubernur Jateng dua periode disambut dengan seni hadrah dari Ikatan Seni Hadrah Indonesia (ISHARI).

Ganjar optimis dapat meraup suara dari warga Nahdiyin di Jawa Timur dalam Pilpres 2024. Selain itu, Ganjar mengaku warga Nahdiyin merupakan pendukungnya sejak lama. Meski begitu, Ganjar menegaskan dia akan menggaet semua kalangan.

“Gaet semuanya,” ucap Ganjar.

Sementara itu, Pengasuh Pensantren Kh Saifullaah Huda mengatakan mendukung Ganjar Pranowo.

“Pak ganjar anti radikalisasi saya dukung all out,” ucapnya.

