Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATIM

Viral Toilet Sekolah Berbayar di Pamekasan, Respons Kepala Sekolah Mengejutkan

Diwan Mohammad Zahri , Jurnalis-Sabtu, 23 September 2023 |16:41 WIB
Viral Toilet Sekolah Berbayar di Pamekasan, Respons Kepala Sekolah Mengejutkan
Toilet sekolah berbayar (Foto: MPI)
A
A
A

MADURA - Kabar menghebohkan jagat maya tentang toilet sekolah berbayar di Pamekasan Madura.

Kabar tersebut berdasakan pengakuan dari mantan guru Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Pamekasan dimutasi setelah memprotes kebijakan sekolah soal bayar Rp500 saat ke toilet.

Guru yang diketahui bernama Mohammad Arif itu menilai kebijakan tersebut tidak pantas diterapkan kepada siswa meski tarif yang dikenakan hanya Rp500 untuk sekali masuk toilet.

Kepala MAN 1 Pamekasan Nu'man Afandi menjelaskan Siswa membayar uang Rp500 setiap ke toilet semata-mata untuk memberikan pelajaran kepada para siswa agara hidup bersih.

Nu'man menjelaskan bahwa sejak pertama kali menjabat pada 2018, dirinya menilai bahwa sekolah yang dipimpinnya tidak layak dan perlu ada pembenahan. Salah satunya adalah kamar mandi atau toilet.

"Karena kamar mandi tersebut oleh siswa kerap dijadikan tempat untuk bersembunyi dan merokok saat tengah jam pelajaran berlangsung," terangnya, Sabtu (23/9/2023).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/03/338/3167289/disdik_dki-LufE_large.jpg
Hanya 5 Meter dari Rel KRL, Pemprov DKI Relokasi dan Bangun Ulang SMAN 37 Tebet
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/16/338/3155791/iwakum-PgtN_large.jpg
Iwakum Bantu Keimita, Siswa Berprestasi yang Viral Gagal Masuk Sekolah Negeri karena Zonasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/13/337/3154998/sekolah-FQC3_large.jpg
Pemerintah Gaungkan Gerakan Ayah Antar Anak di Hari Pertama Sekolah, ASN Wajib Ikut!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/13/338/3154921/sekolah-ugKG_large.jpg
12 Alasan Penunjukan 40 Sekolah Swasta Gratis di Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/09/337/3153910/sekolah_rakyat-1iah_large.jpg
Perdana! 75 Siswa Ikut Simulasi Sekolah Rakyat di Jakarta Timur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/09/337/3153896/siswa_sekolah_rakyat_tetap_semangat_belajar_meski_pakai_sandal_jepit-YoxB_large.jpg
Siswa Sekolah Rakyat Tetap Semangat Belajar Meski Pakai Sandal Jepit
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement