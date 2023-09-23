Viral Toilet Sekolah Berbayar di Pamekasan, Respons Kepala Sekolah Mengejutkan

MADURA - Kabar menghebohkan jagat maya tentang toilet sekolah berbayar di Pamekasan Madura.

Kabar tersebut berdasakan pengakuan dari mantan guru Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Pamekasan dimutasi setelah memprotes kebijakan sekolah soal bayar Rp500 saat ke toilet.

Guru yang diketahui bernama Mohammad Arif itu menilai kebijakan tersebut tidak pantas diterapkan kepada siswa meski tarif yang dikenakan hanya Rp500 untuk sekali masuk toilet.

Kepala MAN 1 Pamekasan Nu'man Afandi menjelaskan Siswa membayar uang Rp500 setiap ke toilet semata-mata untuk memberikan pelajaran kepada para siswa agara hidup bersih.

Nu'man menjelaskan bahwa sejak pertama kali menjabat pada 2018, dirinya menilai bahwa sekolah yang dipimpinnya tidak layak dan perlu ada pembenahan. Salah satunya adalah kamar mandi atau toilet.

"Karena kamar mandi tersebut oleh siswa kerap dijadikan tempat untuk bersembunyi dan merokok saat tengah jam pelajaran berlangsung," terangnya, Sabtu (23/9/2023).