Mahasiswi Surabaya Semringah Bertemu Ganjar Pranowo: Ganteng Banget

SURABAYA - Ratusan mahasiswa di Jawa Timur yang tergabung dalam jaringan BEM Nusantara menyambut antusias kedatangan bakal calon presiden 2024, Ganjar Pranowo di Universitas Dr Soetomo Surabaya, Sabtu (23/9/2023).

Seperti halnya di Universitas Indonesia (UI) dan Universitas Gadjah Mada (UGM), kedatangan Ganjar Pranowo di Universitas Dr Soetomo Surabaya itu untuk menghadiri diskusi kebangsaan.

Tepuk tangan terdengar riuh ketika Ganjar memasuki aula Gedung Pertemuan di Unitomo, tempat acara berlangsung. Ratusan mahasiswa langsung berdiri mendekati Ganjar untuk menyalami dan berfoto dengan Ganjar.

"Selamat datang di Surabaya Pak, sehat selalu pemimpinku. Pak Ganjar saya fans bapak dari Madura," teriak para mahasiswa.

Sejumlah mahasiswi pun tampak gembira setelah berhasil menyalami dan berfoto dengan Ganjar. Beberapa di antara mereka tampak jingkrak-jingkrak kegirangan.

"Ya Allah ganteng banget Pak Ganjar. Tinggi ya ternyata," bisik mereka.

Tak hanya itu, saat Ganjar menyampaikan gagasannya tentang peran anak muda menyongsong Indonesia Emas, para mahasiswa tak henti-hentinya bertepuk tangan. Gagasan yang disampaikan Ganjar sesuai dengan para anak muda saat ini.

Slide materi yang dibawakan Ganjar dalam acara itu juga sangat unik. Materi gagasan yang disampaikan dengan ilustrasi gambar dan video mudah dipahami dan tidak membosankan.

"Ini luar biasa ketika seorang tokoh nasional seperti Pak Ganjar mau hadir ke sini dan memberikan gagasan yang luar biasa pada anak muda. Kita mendapat banyak ilmu dan jadi tahu bagaimana kesiapan pak Ganjar menjawab tantangan zaman," kata Ketua BEM Unitomo, Hendrik.