Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATIM

Mahasiswi Surabaya Semringah Bertemu Ganjar Pranowo: Ganteng Banget

Agung Bakti Sarasa , Jurnalis-Sabtu, 23 September 2023 |21:31 WIB
Mahasiswi Surabaya Semringah Bertemu Ganjar Pranowo: Ganteng Banget
Ganjar Pranowo. (Foto: Agung Bakti)
A
A
A

SURABAYA - Ratusan mahasiswa di Jawa Timur yang tergabung dalam jaringan BEM Nusantara menyambut antusias kedatangan bakal calon presiden 2024, Ganjar Pranowo di Universitas Dr Soetomo Surabaya, Sabtu (23/9/2023).

Seperti halnya di Universitas Indonesia (UI) dan Universitas Gadjah Mada (UGM), kedatangan Ganjar Pranowo di Universitas Dr Soetomo Surabaya itu untuk menghadiri diskusi kebangsaan.

Tepuk tangan terdengar riuh ketika Ganjar memasuki aula Gedung Pertemuan di Unitomo, tempat acara berlangsung. Ratusan mahasiswa langsung berdiri mendekati Ganjar untuk menyalami dan berfoto dengan Ganjar.

BACA JUGA:

Kiai dan Santri di Pasuruan Doakan Ganjar Pranowo Jadi Pemimpin Masa Depan 

"Selamat datang di Surabaya Pak, sehat selalu pemimpinku. Pak Ganjar saya fans bapak dari Madura," teriak para mahasiswa.

Sejumlah mahasiswi pun tampak gembira setelah berhasil menyalami dan berfoto dengan Ganjar. Beberapa di antara mereka tampak jingkrak-jingkrak kegirangan.

"Ya Allah ganteng banget Pak Ganjar. Tinggi ya ternyata," bisik mereka.

 BACA JUGA:

Tak hanya itu, saat Ganjar menyampaikan gagasannya tentang peran anak muda menyongsong Indonesia Emas, para mahasiswa tak henti-hentinya bertepuk tangan. Gagasan yang disampaikan Ganjar sesuai dengan para anak muda saat ini.

Slide materi yang dibawakan Ganjar dalam acara itu juga sangat unik. Materi gagasan yang disampaikan dengan ilustrasi gambar dan video mudah dipahami dan tidak membosankan.

"Ini luar biasa ketika seorang tokoh nasional seperti Pak Ganjar mau hadir ke sini dan memberikan gagasan yang luar biasa pada anak muda. Kita mendapat banyak ilmu dan jadi tahu bagaimana kesiapan pak Ganjar menjawab tantangan zaman," kata Ketua BEM Unitomo, Hendrik.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022569/jelang-pilkada-serentak-2024-ganjar-pranowo-bakal-fokus-bantu-menangkan-pdip-RYWfvDVbIf.jpg
Jelang Pilkada Serentak 2024, Ganjar Pranowo Bakal Fokus Bantu Menangkan PDIP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022531/pdip-berencana-usung-anies-baswedan-ganjar-seandainya-tak-cocok-tidak-harus-dipaksakan-OFjL6pc1DR.jpg
PDIP Berencana Usung Anies Baswedan, Ganjar: Seandainya Tak Cocok Tidak Harus Dipaksakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022463/guyon-ganjar-saat-melihat-sapi-kurban-usai-salat-idul-adha-podo-podo-bantenge-DvpldwYzuv.jpg
Guyon Ganjar saat Melihat Sapi Kurban Usai Salat Idul Adha: Podo-Podo Bantenge
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022439/sholat-idul-adha-di-di-sleman-bareng-keluarga-ganjar-suasananya-hangat-MLrytWbNSJ.jpg
Sholat Idul Adha di di Sleman Bareng Keluarga, Ganjar: Suasananya Hangat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/337/3013117/ganjar-pranowo-sebut-jadi-oposisi-bukan-berarti-merecoki-pemerintah-Y9OWq3PKMA.jpg
Ganjar Pranowo Sebut Jadi Oposisi Bukan Berarti Merecoki Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006197/soal-wacana-pembentukan-presidential-club-ganjar-pranowo-itu-untuk-apa-ya-Ku0HnbcBbH.jpg
Soal Wacana Pembentukan Presidential Club, Ganjar Pranowo: Itu untuk Apa Ya?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement