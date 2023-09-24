Pembelot Wagner Ditangkap Polisi Norwegia, Diduga Ingin Kabur Kembali ke Rusia

Pembelot Wagner ditangkap usai diduga ingin kabur kembali ke Rusia (Foto: Gulagu)

RUSIA - Polisi Norwegia telah menangkap seorang mantan komandan kelompok tentara bayaran Wagner yang meminta suaka di Norwegia setelah diduga mencoba menyeberang kembali ke Rusia secara ilegal.

Ini adalah insiden penuh warna terbaru yang melibatkan Andrey Medvedev, yang berada di Barat sejak Januari lalu.

Dikutip BBC, dia ditangkap segera setelah kedatangannya di Norwegia berdasarkan undang-undang imigrasi.

Kemudian pada April lalu, dia mengaku bersalah karena terlibat perkelahian di luar bar dan membawa senapan angin di depan umum.

Namun, dia dibebaskan karena menyerang petugas polisi.

Medvedev, yang menyeberang ke Norwegia dari ujung utara Rusia, diyakini menjadi anggota Wagner pertama yang membelot ke Barat.

Kelompok tentara bayaran – yang pemimpinnya Yevgeny Prigozhin tewas dalam kecelakaan pesawat pada Agustus lalu – telah digunakan dalam banyak operasi Rusia.