Makam Bos Wagner Prigozhin Dijaga 24 Jam Setelah Disatroni Maling

ST PETERSBURG - Langkah-langkah keamanan telah ditingkatkan di makam mantan bos perusahaan militer swasta (PMC) Wagner, Yevgeny Prigozhin, kata seorang pekerja pemakaman kepada surat kabar Moskovsky Komsomolets.

Menurut laporan pada Rabu, (20/9/2023) sebuah pos penjagaan dan kamera CCTV telah dipasang setelah sebuah biola dicuri dari lokasi pemakaman di pemakaman Prokhorovskoe di St.Petersburg.

Instrumen tersebut merupakan salah satu simbol dari Grup Wagner, yang para pejuangnya dijuluki 'Musisi' karena nama yang sama yang dimiliki PMC itu dengan komposer klasik Jerman Richard Wagner.

Sebuah biola dan palu godam – simbol lain dari PMC Wagner – muncul di makam Prigozhin beberapa hari setelah pemakamannya pada 29 Agustus, kenang pekerja pemakaman tersebut. Namun, ia mengklaim alat musik yang ia sebut terlihat “mahal” itu telah “dicuri” keesokan harinya.

Menurut pekerja tersebut, saat kejadian terlihat seorang pengendara sepeda “mengebut menjauh” dari lokasi, namun pelakunya belum ditemukan.

“Setelah itu, kamera CCTV dan pos penjagaan dipasang di makam Prigozhin,” ungkap karyawan tersebut sebagaimana dilansir RT. “Sekarang ada satpam yang bertugas di sana 24/7 (24 jam setiap hari).”