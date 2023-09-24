Advertisement
HOME NEWS JABAR

4 Fakta Kebakaran di Lereng Gunung Jayanti Berhasil Dipadamkan, Tim Sempat Kewalahan

Qur'anul Hidayat , Jurnalis-Minggu, 24 September 2023 |06:04 WIB
Kebakaran lahan di Gunung Jayanti. (Foto: Dok Ist)
JAKARTA - Kebakaran lahan semak ilalang dan pepohonan yang terjadi di lereng Gunung Jayanti, Desa Jayanti, Kecamatan Pelabuhanratu, Kabupaten Sukabumi, berhasil dikendalikan oleh tim gabungan hari ini, Sabtu (23/9/2023).

Berikut sejumlah faktanya:

 

1. Api Padam Dini Hari

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sukabumi, Wawan Godawan Saputra, mengatakan bahwa api dapat dipadamkan pada pukul 03.00 WIB.

 BACA JUGA:

“Alhamdulillah api sudah padam sejak pukul 03.00 dinihari,” kata Wawan dalam keterangan resminya.

2. Tantangan Tim Pemadam

Upaya pemadaman kebakaran tersebut tentunya melalui proses panjang dan menjadi tantangan tersendiri bagi tim gabungan yang terdiri dari BPBD Kabupaten Sukabumi, Damkar Sukabumi, TNI, Polri, Petugas Penanggulangan Bencana Kecamanan (P2BK) Pelabuhanratu, Forum PRB dan relawan lainnya.

Sebab, medan yang cukup terjal dan curam harus mereka tembus secara manual dalam kondisi minim cahaya demi menjinakkan api.

3. Asap Tipis di Lokasi

Pantauan pagi ini yang dilakukan oleh Kepala Pelaksana BPBD Sukabumi bersama unsur terkait, asap tipis berwarna putih masih terlihat di sekitar lokasi kebakaran. Asap itu diduga berasal dari ranting atau batang pohon bekas kebakaran.

BACA JUGA:

Proses Hukum Wisatawan Penyebab Kebakaran Gunung Bromo Berlanjut, Pengelola Serahkan ke Polisi 

“Sekarang sedang dilakukan pemantauan oleh tim di lokasi karena ada terlihat dua titik asap mengepul,” jelas Wawan.

