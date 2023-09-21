Proses Hukum Wisatawan Penyebab Kebakaran Gunung Bromo Berlanjut, Pengelola Serahkan ke Polisi

MALANG - Pengelola wisata Gunung Bromo menyerahkan sepenuhnya kebijakan hukum terhadap lima wisatawan penyulut flare penyebab kebakaran. Sejauh ini lima wisatawan ini masih berstatus saksi dan menjalani wajib lapor di Mapolres Probolinggo.

"Untuk proses hukum kita percayakan ke temen-temen polres Probolinggo. Kami dukung untuk data informasi, beberapa temen juga sudah diambil keterangan," kata Kepala Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (BB-TNTBS) Hendro Widjanarko, ditemui di Blok Watangan, Bukit Teletubbies Gunung Bromo, Kamis (21/9/2023).

Pihaknya juga telah dimintai keterangan terkait saksi ahli dalam dampak kerusakan lingkungan di kawasan taman nasional. Ia pun menyebut, telah melakukan pengelolaan secara maksimal dan optimal, untuk mitigasi kebakaran.

"(Kelalaian yang dilakukan petugas) hak mereka mau menuntut, yang jelas kita kami TNBTS bersama pelaku jasa wisata kemudian masyarakat, MPA. Sudah melakukan pengelolaan secara optimal. Kira-kira kita melakukan patroli sejak Juli setiap hari kemudian," jelasnya.

"Saya ingin kemukakan bersama masyarakat, pelaku jasa wisata sudah melakukan pengelolaan secara optimal termasuk untuk mitigasi kebakaran," imbuhnya.

Maka ia menegaskan tuduhan pengacara rombongan calon pengantin penyulut flare bahwa pelayanan petugas kurang layak tak berdasar. Terlebih sejak Juli 2023 sebelumnya pihaknya dibantu para Masyarakat Peduli Api (MPA) telah bahu membahu berpatroli mendirikan pos pengamanan (Pospam).

"(Patroli) intensif kita lakukan sejak awal musim kemarau. Jadi, beberapa memang kebakaran bisa kita padamkan cepat, tapi memang ada terkait topografi, khususnya ke puncak ini yang tidak mudah untuk kita padamkan. Saya bilang kita sudah melakukan pengelolaan secara optimal, mitigasi sudah kita lakukan bersama teman-teman MPA, kita ajak patroli, pospam. Ini yang sudah kita laksanakan," pungkasnya.