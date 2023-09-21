Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATIM

Proses Hukum Wisatawan Penyebab Kebakaran Gunung Bromo Berlanjut, Pengelola Serahkan ke Polisi

Avirista Midaada , Jurnalis-Kamis, 21 September 2023 |21:08 WIB
Proses Hukum Wisatawan Penyebab Kebakaran Gunung Bromo Berlanjut, Pengelola Serahkan ke Polisi
Ilustrasi (Foto: Okezone)
A
A
A

 

MALANG - Pengelola wisata Gunung Bromo menyerahkan sepenuhnya kebijakan hukum terhadap lima wisatawan penyulut flare penyebab kebakaran. Sejauh ini lima wisatawan ini masih berstatus saksi dan menjalani wajib lapor di Mapolres Probolinggo.

"Untuk proses hukum kita percayakan ke temen-temen polres Probolinggo. Kami dukung untuk data informasi, beberapa temen juga sudah diambil keterangan," kata Kepala Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (BB-TNTBS) Hendro Widjanarko, ditemui di Blok Watangan, Bukit Teletubbies Gunung Bromo, Kamis (21/9/2023).

Pihaknya juga telah dimintai keterangan terkait saksi ahli dalam dampak kerusakan lingkungan di kawasan taman nasional. Ia pun menyebut, telah melakukan pengelolaan secara maksimal dan optimal, untuk mitigasi kebakaran.

"(Kelalaian yang dilakukan petugas) hak mereka mau menuntut, yang jelas kita kami TNBTS bersama pelaku jasa wisata kemudian masyarakat, MPA. Sudah melakukan pengelolaan secara optimal. Kira-kira kita melakukan patroli sejak Juli setiap hari kemudian," jelasnya.

"Saya ingin kemukakan bersama masyarakat, pelaku jasa wisata sudah melakukan pengelolaan secara optimal termasuk untuk mitigasi kebakaran," imbuhnya.

Maka ia menegaskan tuduhan pengacara rombongan calon pengantin penyulut flare bahwa pelayanan petugas kurang layak tak berdasar. Terlebih sejak Juli 2023 sebelumnya pihaknya dibantu para Masyarakat Peduli Api (MPA) telah bahu membahu berpatroli mendirikan pos pengamanan (Pospam).

"(Patroli) intensif kita lakukan sejak awal musim kemarau. Jadi, beberapa memang kebakaran bisa kita padamkan cepat, tapi memang ada terkait topografi, khususnya ke puncak ini yang tidak mudah untuk kita padamkan. Saya bilang kita sudah melakukan pengelolaan secara optimal, mitigasi sudah kita lakukan bersama teman-teman MPA, kita ajak patroli, pospam. Ini yang sudah kita laksanakan," pungkasnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/07/519/3102103/gunung_bromo-zWOx_large.jpg
Gunung Bromo Ditutup pada 27-28 Januari 2025 Imbas Wulan Kapitu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/22/338/3024798/api-di-kawasan-gunung-bromo-sulit-dipadamkan-kebakaran-lahan-meluas-tGIskreqxa.jpg
Api di Kawasan Gunung Bromo Sulit Dipadamkan, Kebakaran Lahan Meluas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/22/519/3024655/salju-mucul-di-gunung-bromo-suhu-turun-hingga-5-derajat-celsius-2bV5SUy872.jpg
Salju Mucul di Gunung Bromo, Suhu Turun hingga 5 Derajat Celsius
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/01/337/2964030/kilas-balik-kebakaran-gunung-bromo-hingga-pelaku-dihukum-30-bulan-penjara-BsmxtKMUzT.jpg
Kilas Balik Kebakaran Gunung Bromo hingga Pelaku Dihukum 30 Bulan Penjara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/01/519/2963783/pembakar-bukit-teletubbies-gunung-bromo-divonis-30-bulan-penjara-dan-denda-rp3-5-miliar-DbqhG5vcrc.jpg
Pembakar Bukit Teletubbies Gunung Bromo Divonis 30 Bulan Penjara dan Denda Rp3,5 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/29/519/2946567/19-279-wisatawan-serbu-gunung-bromo-selama-enam-hari-masa-natal-9Go0u8uni5.jpg
19.279 Wisatawan Serbu Gunung Bromo selama Enam Hari Masa Natal
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement