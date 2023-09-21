Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Viral, Bos Narkoba Dimakamkan dengan Peti Mati Penuh Senjata untuk Mempertahankan Diri di Akhirat

Rahman Asmardika , Jurnalis-Kamis, 21 September 2023 |20:52 WIB
Viral, Bos Narkoba Dimakamkan dengan Peti Mati Penuh Senjata untuk Mempertahankan Diri di Akhirat
A
A
A

QUITO – Momen aneh terlihat di pemakaman seorang tersangka gembong kartel narkoba di Ekuador. Almarhum yang tewas ditembak mati bersama putrinya dalam sebuah pembunuhan yang ditargetkan terlihat dimakamkan bersama banyak senjatanya untuk "melindungi dirinya di akhirat".

Almarhum diidentifikasi sebagai Manuel Julian Sevillano Bustamante, 39, pemimpin 'Los Fatales', sebuah geng kriminal yang beroperasi di wilayah Los Rios di Ekuador dan memiliki hubungan dengan kartel narkoba lain di negara Amerika Selatan. Dia ditembak mati pada Rabu, 13 September sore saat berhenti di tempat cuci mobil bersama putrinya yang berusia 20 tahun dan seorang penjaga keamanan di wilayah Mocache.

Putri pengedar narkoba itu juga ditembak dan meninggal kemudian setelah dibawa ke rumah sakit. Bustamante dilaporkan sering datang ke tempat cuci mobil yang sama, yang membantu memfasilitasi perencanaan pembunuhan tersebut.

Namun, hal unik terlihat pada pemakaman bos narkoba itu.

Klip dari pemakaman ini menunjukkan peti mati yang tidak biasa, dengan serangkaian senjata api diletakkan di dalamnya, demikian dilansir Mirror.

Di dalam peti mati tersebut, beberapa pria menaruh pistol, shotgun, senapan dan segala jenis persenjataan lainnya sehingga Bustamante akan "dipersenjatai habis-habisan di akhirat dan dapat membela diri". Sebagai sentuhan akhir, seseorang kemudian menambahkan topi pada almarhum sebelum menutup peti mati.

Perpisahan yang tidak biasa ini memicu kehebohan di dunia maya, dengan banyak orang menyatakan keprihatinan tentang kemungkinan peti mati tersebut dijarah oleh mereka yang mungkin ingin menyita gudang senjata tersebut. Bustamante diyakini sebagai pemimpin kelompok kriminal lokal yang terkait dengan pembunuhan.

Topik Artikel :
Kartel Narkoba viral Ekuador
