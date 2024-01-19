Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Pasukan Keamanan Ekuador Lancarkan Operasi Penjara Besar-besaran Usai Kerusuhan

Susi Susanti , Jurnalis-Jum'at, 19 Januari 2024 |19:03 WIB
Pasukan Keamanan Ekuador Lancarkan Operasi Penjara Besar-besaran Usai Kerusuhan
Pasukan keamanan EkuAdor lancarkan operasi penjara besar-besaran usai kerusuhan (Foto: AP)
A
A
A

EKUADOR - Pasukan keamanan di Ekuador telah melancarkan operasi di kompleks penjara besar di kota pelabuhan Guayaquil.

Tentara dan petugas polisi telah memasuki fasilitas tersebut dan mengatakan mereka telah memulihkan ketertiban setelah seminggu terjadi kerusuhan di penjara-penjara di seluruh negeri.

Presiden Ekuador Daniel Noboa mengatakan pemerintahannya sedang berperang melawan geng dan kejahatan terorganisir.

Gambar-gambar menunjukkan ratusan tentara menyerbu penjara utama di Guayaquil, ketika tindakan keras Presiden Daniel Noboa terhadap geng-geng tidak menunjukkan tanda-tanda melambat.

Pasukan tampaknya telah mengambil kembali kendali atas lembaga pemasyarakatan yang dianggap sebagai basis operasi geng narkoba di Guayaquil.

Langkah pemerintah baru-baru ini terjadi tak lama setelah pembunuhan seorang jaksa, César Suárez, yang sedang menyelidiki kejahatan terorganisir di Ekuador.

Suarez, yang dibunuh dalam perjalanan ke sidang pada Rabu (17/1/2024), sedang menyelidiki pengepungan di sebuah stasiun televisi lokal di Guayaquil ketika orang-orang bersenjata bertopeng mengambil alih saluran tersebut dan menyandera para jurnalis di bawah todongan senjata.

Pihak berwenang telah menahan dua orang yang dituduh membunuh Suárez. Media lokal melaporkan bahwa kedua tersangka adalah anggota geng kriminal yang terkait dengan salah satu kartel narkoba kuat di Meksiko.

Seperti diketahui, awal tahun ini, pemimpin geng Adolfo Macías Villamar, yang dikenal sebagai ‘Fito’, melarikan diri dari kompleks yang sama.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/25/18/2987924/wali-kota-termuda-di-ekuador-ditemukan-tewas-tertembak-bersama-stafnya-di-dalam-mobil-sz0IiuhtJa.jpg
Wali Kota Termuda di Ekuador Ditemukan Tewas Tertembak Bersama Stafnya di Dalam Mobil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/20/18/2957754/argentina-usir-keluarga-bos-mafia-narkoba-yang-kabur-dari-penjara-ekuador-sVlREJJMF1.jpg
Argentina Usir Keluarga Bos Mafia Narkoba yang Kabur dari Penjara Ekuador
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/11/18/2953181/ekuador-dilanda-kekerasan-130-staf-penjara-disandera-narapidana-di-5-penjara-dSl4oS525w.jpg
Ekuador Dilanda Kekerasan, 130 Staf Penjara Disandera Narapidana di 5 Penjara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/11/18/2953174/as-dan-pbb-kutuk-kekerasan-yang-melanda-ekuador-wqBJLHRYso.jpg
AS dan PBB Kutuk Kekerasan yang Melanda Ekuador
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/11/18/2953164/ekuador-dilanda-kekerasan-ratusan-tentara-turun-ke-jalan-dan-tank-berpatroli-hbObakiVII.jpg
Ekuador Dilanda Kekerasan, Ratusan Tentara Turun ke Jalan dan Tank Berpatroli
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/10/18/2952316/kelompok-pria-bersenjata-serang-studio-televisi-saat-siaran-langsung-hnVkpfq7na.jpg
Kelompok Pria Bersenjata Serang Studio Televisi saat Siaran Langsung
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement