19.279 Wisatawan Serbu Gunung Bromo selama Enam Hari Masa Natal

MALANG - Sebanyak 19.279 wisatawan berkunjung ke Gunung Bromo selama masa libur natal. Jumlah itu merupakan kalkulasi sejak tanggal 23 - 28 Desember 2023 kemarin.

Ketua Tim Data Evaluasi Kehumasan Balai Besar TNBTS, Hendra mengatakan, dari jumlah 19.279 wisatawan terbanyak berada di Senin (25/12/2023) dan Rabu (27/12/2023) dengan 3.500 wisatawan, terdiri dari wisatawan domestik dan mancanegara.

"Kalau total jumlah wisatawan asing yang masuk selama enam hari itu ada 108 orang, terbanyak di tanggal 27 Desember dengan 34," kata Hendra dikonfirmasi pada Jumat (29/12/2023).

Di mana jika dirata-rata dari enam hari itu, mulai 2.752 wisatawan di tanggal 23 Desember terdiri dari 2.728 wisatawan domestik dan 24 wisatawan mancanegara. Kemudian di tanggal 24 Desember terdapat 3.488 wisatawan, dengan rincian 3.464 wisatawan domestik dan 24 mancanegara, di tanggal 25 Desember ada 3.500 wisatawan, rinciannya 3.495 wisatawan domestik dan lima mancanegara.

"Di tanggal 26 Desember ada 3.490 wisatawan, terdiri 3.475 wisatawan domestik dan 15 wisatawan mancanegara. Tanggal 27 itu ada 3.500 wisatawan, rinciannya 3.466 wisatawan domestik dan 34 wisatawan mancanegara, dan di tanggal 28 Desember ada 2.549 wisatawan terbagi 2.543 wisatawan domestik dan 6 orang mancanegara," jelasnya.

Hendra mengakui selama masa libur natal dan tahun baru (nataru) pengelola menambah kuota maksimal menjadi 3.500 orang dari sebelumnya 2.752 orang. Tetapi secara harga tiket masuk ke wilayah Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) dipastikan tak ada perubahan selama libur Nataru

"Penambahan kuota itu disebut Hendra berlangsung sejak 24 Desember 2023 hingga 3 Januari 2024 mendatang. Hal ini karena banyaknya minat masyarakat yang berwisata ke Gunung Bromo. Untuk harga tiket masih tetap sama, tidak naik," ungkap dia.