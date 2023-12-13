Advertisement
HOME NEWS JATIM

Gunung Bromo Keluarkan Asap Putih Pagi Ini, Masyarakat Diminta Tidak Dekati Kawah

Arif Budianto , Jurnalis-Rabu, 13 Desember 2023 |08:57 WIB
Gunung Bromo Keluarkan Asap Putih Pagi Ini, Masyarakat Diminta Tidak Dekati Kawah
Gunung Bromo keluarkan asap putih pagi ini (Foto: PVMBG)
A
A
A

BANDUNG - Pusat Vulkanologi Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) Badan Geologi mencatat adanya aktivitas di Gunung Bromo, Jawa Timur, Rabu (13/12/2023).

Laporan Badan Geologi, pantauan visual kawah Gunung Bromo pada hari ini, Rabu (13/12/2023), pukul 07:07 WIB, tampak asap kawah berwarna kelabu dan putih muncul bersamaan.

Namun, tingkat aktivitas Gunung Bromo Level II (Waspada) dengan rekomendasi tidak ada yang mendekati kawah dalam jarak 1 kilometer.

Belum ada informasi lebih lanjut terkait aktivitas Gunung Bromo. Di laman Magma ESDM, Gunung Bromo tercatat empat tahun lalu mengalami erupsi, sejak awal tahun hingga Juli 2019. Setelah periode tersebut belum ada laporan lanjutan.

Sementara itu, hingga Desember 2023, Badan Geologi mencatat telah terjadi letusan di beberapa gunung api di Indonesia. Diantaranya 123 letusan Gunung Anak Krakatau, 107 letusan Gunung Ili Lewotolok, 60 letusan Gunung Ibu, 40 letusan Gunung Semeru, 37 letusan Gunung Marapi, 33 letusan Gunung Dukono, 16 letusan Gunung Kerinci, dan lainnya.

(Fakhrizal Fakhri )

      
