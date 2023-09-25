Advertisement
HOME NEWS NEWS

Bacaleg DPR RI Dapil Jabar VI Satyana Liando Ajak Generasi Muda Tak Mudah Menyerah di Podcast Aksi Nyata Perindo

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Senin, 25 September 2023 |19:52 WIB
JAKARTA - Bacaleg DPR RI Partai Perindo Jawa Barat VI Depok-Bekasi, Satyana Liando mengajak generasi Z atau Milenial untuk tidak menyerah dalam segi apa pun. Hal itu disampaikan dalam Podcast Aksi Nyata #DariKamuUntukIndonesia dengan tema 'Menuju Senayan, Cucu Pahlawan Nasional Siap Berjuang untuk Tingkatkan Kesejahteraan' pada Senin (25/9/2023).

"Saya cuman memberikan spirit kepada generasi Z jangan mudah menyerah," kata Satyana.

Satyana yang maju dari Partai Perindo dengan nomor urut 16 sesuai ketetapan KPU di surat suara Pemilu 2024 itu menekankan sebagai cucu pahlawan nasional agar terus berjuang pertahankan dan memajukan Indonesia lebih sejahtera.

"Kita harus terus berjuang mempertahankan dan maju untuk Indonesia sejahtera karena Perindo benar untuk Indonesia sejahtera," ujarnya.

