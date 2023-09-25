Tertangkap Kamera Keamanan, Momen Pencuri Menyelinap Masuk ke Galeri Curi Patung Buddha Kuno Seharga Rp23 Miliar

LOS ANGELES - Seorang pencuri menyelinap ke galeri seni mewah di Los Angeles, Amerika Serikat (AS) untuk mencuri patung Buddha kuno senilai USD1,5 juta (Rp23 miliar). Aksi pencuriannya ini terekam di kamera keamanan.

Patung perunggu bergambar Buddha bersila itu diambil dari Galeri Barakat di Beverly Grove sekitar pukul 03.45 waktu setempat pada 18 September lalu.

Artefak seberat 250 pon ini berasal dari Zaman Edo Jepang, antara 1603 hingga 1867, dan diyakini dibuat untuk dijadikan bagian tengah kuil.

Rekaman tersebut menangkap momen sebuah truk pengangkut Anggaran berhenti di gerbang jalan masuk. Pengemudi yang mengenakan hoodie itu melangkah keluar, mendobrak gerbang dan bergegas melewati kamera dalam perjalanannya ke galeri. Dengan menggunakan boneka, ia memindahkan patung itu ke dalam truk.

Menurut pemilik galeri Fayez Barakat, seluruh proses memakan waktu sekitar 25 menit.

'Saya sangat menghargainya,” katanya tentang patung itu, dikutip Daily Mail.

“Saya menyimpannya di halaman belakang rumah saya dan ketika saya pindah ke galeri ini, saya meletakkannya di halaman belakang galeri agar semua orang dapat mengagumi dan menikmatinya,” lanjutnya.