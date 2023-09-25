1.300 Orang Siap Berenang Bugil Menantang Laut Utara yang Sangat Dingin, Hanya Pakai Wig hingga Topi Wol

Perenang bugil siap menantang Laut Utara yang sangat dingin (Foto: North News & Pictures Ltd nort)

LONDON - Lebih dari seribu perenang yang bugil bersiap menghadapi perairan dingin Laut Utara di Northumberland untuk North East Skinny Dip tahunan ke-11 yang menandai Ekuinoks Musim Gugur.

Peserta telanjang dari segala usia terlihat bermain-main di pantai di Druridge Bay pada Minggu (24/9/2023) pagi untuk acara populer tersebut, dan menikmati kebebasan untuk memamerkan semuanya.

Para perenang terlihat mengenakan wig unik, karangan bunga Hawaii yang dikalungkan di leher, atau hanya topi wol saat mereka berenang di perairan sedingin es saat matahari terbit.

Saat ombak mulai bergulung, para peserta terlihat berlari liar menuju laut sambil berpegangan tangan dan melompat-lompat kegirangan.

Ini adalah pertemuan tahunan para skinny dippers yang ke-11 dalam sebuah acara yang telah mengumpulkan lebih dari 100.000 poundsterling untuk Mind, sebuah badan amal kesehatan mental, sejak 2012.

Perenang yang memiliki tato di bagian tubuhnya yang biasanya tertutup pakaiannya, memamerkan tato itu.

Acara ini menyaksikan orang-orang dari seluruh negeri mengambil bagian dalam acara yang sangat dinantikan ini.