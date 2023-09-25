Advertisement
HOME NEWS JATIM

Pria Penusuk Wanita di Kota Batu Ternyata Suami Siri Korban yang Enggan Diputus

Avirista Midaada , Jurnalis-Senin, 25 September 2023 |08:40 WIB
Pria Penusuk Wanita di Kota Batu Ternyata Suami Siri Korban yang Enggan Diputus
Pria yang tusuk wanita di Kota Batu ternyata suami siri korban/Foto: Okezone
KOTA BATU - Pria di Kota Batu yang menusuk wanita lantas bunuh diri ternyata merupakan suami siri korban. Pria bernama Mujiono (53) warga Beru, Desa Bumiaji RT 01 RW 07 Kota Batu ini tega menusukkan pisau ke Titik Indrawati (43) warga Jalan Raya Pandanejo 119 Dusun Dadapan RT 03 RW 04 Pandanrejo, Kota Batu, yang merupakan istri sirinya hanya karena tak mau diputus hubungannya.

Ketua RT 3 RW 4, Arif mengatakan, sebelumnya istrinya bertemu dengan Titik Indrawati dan meminta untuk rumahnya diawasi sebab Mujiono akan datang ke rumahnya. Benar saja usai berbelanja Titik kedatangan Mujiono, suami sirinya sekitar pukul 07.30 WIB, Minggu pagi (24/9/2023).

 BACA JUGA:

"Bilang ke istri saya, kalau Bu Titik ini mau kedatangan suaminya, minta rumahnya terus diawasi, katanya khawatir kalau ada apa-apa," ucap Arif dikonfirmasi pada Senin pagi (25/9/2023).

Kemudian, istri Arif mengawasi rumah Titik. Tak berselang lama, Mujiono datang menggunakan sepeda motor matic yang diparkir menghadap barat di depan SDN Pandanrejo. Pelaku mengenakan jaket lengan panjang berwarna merah dan menggunakan helm.

 BACA JUGA:

"Sepertinya diparkir di depan SD menghadap barat, dugaan saya supaya bisa cepat kabur, biasanya orang kalau ke rumah Bu Titik diparkir di depan rumahnya langsung," ujarnya.

Tak lama kemudian terdengar suara kedua anak Titik meminta pertolongan. Istrinya yang mendengar teriakan minta tolong langsung meminta tolong juga ke warga lain. Sementara itu, Mujiono terlihat langsung melarikan diri melihat warga sekitar berdatangan ke rumah Titik.

"Belum ada setengah jam anaknya minta tolong, akhirnya saya cari pertolongan, pelaku langsung lari. Kita temukan Buk Titik sudah luka ditolong orang sebelah sekolah," ungkap dia.

