Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATIM

Sadis! Pria di Kota Batu Tusuk Wanita Berkali-kali Lalu Gantung Diri

Avirista Midaada , Jurnalis-Senin, 25 September 2023 |00:34 WIB
Sadis! Pria di Kota Batu Tusuk Wanita Berkali-kali Lalu Gantung Diri
Barang bukti pria di Kota Batu membunuh seorang wanita lalu bunuh diri (Foto: Avirista M)
A
A
A

KOTA BATU - Warga Bumiaji Kota Batu digegerkan dengan penemuan jasad pria yang tewas gantung diri di kamar mandi rumahnya. Usut punya usut, pria bernama Mujiono (53) warga Beru, Desa Bumiaji RT 01 RW 07 Kota Batu ini baru saja menusuk seorang perempuan atas nama Titik Indrawati (43) dan lantas mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri.

Kasi Humas Polres Batu, Ipda Trimo mengatakan, Mujiono diduga menusuk perut Titik lebih dari satu kali, hingga mengakibatkan terluka di bagian perut dan mengeluarkan banyak darah pada Minggu pagi (24/9/2023) sekitar pukul 07.45 WIB di rumah Titik di Raya Pandanejo 119 Dusun Dadapan RT.003/004 Pandanrejo, Bumiaji. Sebelumnya, pelaku diduga memberikan uang kepada anak korban yang juga istri sirinya.

"Setelah itu korban dan pelaku ngobrol sebentar dan terjadi perdebatan diduga korban menolak untuk dinikahi oleh pelaku," kata Trimo, dikonfirmasi pada Minggu malam.

Selanjutnya diduga terjadi perdebatan antara pelaku Mujiono dengan korban Titik hingga akhirnya pelaku tega menusukkan pisau di bagian perut korban. Korban berteriak minta tolong membuat pelaku melarikan diri keluar rumah korban. Teriakan korban juga membuat para tetangganya berdatangan dan memberinya pertolongan pertama.

"Pelaku melarikan diri dengan berlari keluar rumah meninggalkan sandal dan pisau, yang diduga digunakan untuk menusuk korban," kata dia.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Bunuh diri mayat pembunuhan
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/338/3174766/pengacara-Shgb_large.jpg
Pengacara Diplomat ADP Sambangi Polda Metro, Ini Data yang Diminta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/338/3174759/reonald-7Nji_large.jpg
Temui Polisi, Pengacara dan Keluarga ADP Sampaikan Surat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/340/3173291/viral-m0OD_large.jpg
Heboh! Pelajar SMP Tewas Dianiaya Teman di Dalam Kelas dengan Gunting Secara Sadis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/338/3172260/mayat-UFL6_large.jpg
Tali Tas yang Digunakan Suami Bunuh Istri di Jakbar Disita Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/338/3172246/pembunuhan-q8B5_large.jpg
Terungkap! Bunuh Istri, Pria di Jakbar Jerat Lehernya dengan Tali Tas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/338/3172155/pembunuhan_kacab_bank_bumn-BFDL_large.jpg
Pembunuhan Kacab Bank BUMN, Polda Metro Koordinasi ke Bareskrim Buru EG
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement