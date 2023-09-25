Sadis! Pria di Kota Batu Tusuk Wanita Berkali-kali Lalu Gantung Diri

Barang bukti pria di Kota Batu membunuh seorang wanita lalu bunuh diri (Foto: Avirista M)

KOTA BATU - Warga Bumiaji Kota Batu digegerkan dengan penemuan jasad pria yang tewas gantung diri di kamar mandi rumahnya. Usut punya usut, pria bernama Mujiono (53) warga Beru, Desa Bumiaji RT 01 RW 07 Kota Batu ini baru saja menusuk seorang perempuan atas nama Titik Indrawati (43) dan lantas mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri.

Kasi Humas Polres Batu, Ipda Trimo mengatakan, Mujiono diduga menusuk perut Titik lebih dari satu kali, hingga mengakibatkan terluka di bagian perut dan mengeluarkan banyak darah pada Minggu pagi (24/9/2023) sekitar pukul 07.45 WIB di rumah Titik di Raya Pandanejo 119 Dusun Dadapan RT.003/004 Pandanrejo, Bumiaji. Sebelumnya, pelaku diduga memberikan uang kepada anak korban yang juga istri sirinya.

"Setelah itu korban dan pelaku ngobrol sebentar dan terjadi perdebatan diduga korban menolak untuk dinikahi oleh pelaku," kata Trimo, dikonfirmasi pada Minggu malam.

Selanjutnya diduga terjadi perdebatan antara pelaku Mujiono dengan korban Titik hingga akhirnya pelaku tega menusukkan pisau di bagian perut korban. Korban berteriak minta tolong membuat pelaku melarikan diri keluar rumah korban. Teriakan korban juga membuat para tetangganya berdatangan dan memberinya pertolongan pertama.

"Pelaku melarikan diri dengan berlari keluar rumah meninggalkan sandal dan pisau, yang diduga digunakan untuk menusuk korban," kata dia.