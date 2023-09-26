Truk Kontainer Seruduk 2 Mobil di Lampu Merah Pasuruan, Sopir Terjepit

PASURUAN - Dua kendaraan sedang berhenti saat lampu merah menyala di wilayah Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur ditabrak truk kontiner. Satu orang terjepit, sementara arus lalu lintas sempat macet. Diduga penyebab kecelakaan karena rem kontainer mengalami masalah.

Sopir truk Andik Mardianto, warga Medokan Semampir, Surabaya harus dievakuasi ke mobil ambulans usai mengalami kecelakaan di Simpang Empat, Patung Sapi, Jalan Raya Malang - Surabaya, tepatnya di Desa Tawangrejo, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan pada Senin 25 September 2023.

Menurut saksi mata, saat itu truk kontainer yang disopiri Andik Mardianto melaju dari arah Malang-Surabaya, Selatan - Utara. Sesampainya di lokasi kejadian, tiba-tiba kendaraan mengalami rem blong.

Selanjutnya truk kontainer menabrak truk mengangkut tebu saat menunggu lampu hijau menyala di perempatan Simpang Empat. Akibatnya, truk angkut tebu menabrak kendaraan Grand max di depannya.

Dalam video amatir milik warga, kondisi ketiga kendaraan yakni truk kontainer, truk tebu dan minibus mengalami rusak parah. Bahkan, truk muatan tebu naik median jalan akibat benturan keras.