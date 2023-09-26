Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATIM

Truk Kontainer Seruduk 2 Mobil di Lampu Merah Pasuruan, Sopir Terjepit

Jaka Samudra , Jurnalis-Selasa, 26 September 2023 |07:02 WIB
Truk Kontainer Seruduk 2 Mobil di Lampu Merah Pasuruan, Sopir Terjepit
Ilustrasi kecelakaan (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

PASURUAN - Dua kendaraan sedang berhenti saat lampu merah menyala di wilayah Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur ditabrak truk kontiner. Satu orang terjepit, sementara arus lalu lintas sempat macet. Diduga penyebab kecelakaan karena rem kontainer mengalami masalah.

Sopir truk Andik Mardianto, warga Medokan Semampir, Surabaya harus dievakuasi ke mobil ambulans usai mengalami kecelakaan di Simpang Empat, Patung Sapi, Jalan Raya Malang - Surabaya, tepatnya di Desa Tawangrejo, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan pada Senin 25 September 2023.

Menurut saksi mata, saat itu truk kontainer yang disopiri Andik Mardianto melaju dari arah Malang-Surabaya, Selatan - Utara. Sesampainya di lokasi kejadian, tiba-tiba kendaraan mengalami rem blong.

Selanjutnya truk kontainer menabrak truk mengangkut tebu saat menunggu lampu hijau menyala di perempatan Simpang Empat. Akibatnya, truk angkut tebu menabrak kendaraan Grand max di depannya.

Dalam video amatir milik warga, kondisi ketiga kendaraan yakni truk kontainer, truk tebu dan minibus mengalami rusak parah. Bahkan, truk muatan tebu naik median jalan akibat benturan keras.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/04/337/3174480/viral-RXdF_large.jpg
Kronologi Truk Tronton Terjun Bebas dari Tol Tangerang - Merak, Lima Warga Jadi Korban
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/03/338/3174282/kecelakaan-Vu4k_large.jpg
Tragis, Pemotor Kritis Usai Kecelakaan di Depok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/21/338/3171407/pramono-Kp1S_large.jpg
Transjakarta 3 Kali Kecelakaan dalam Sebulan, Pramono: Kami Evaluasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/19/338/3171061/kecelakaan-Xsnp_large.jpg
Kecelakaan Beruntun di Tol Japek Arah Jakarta, Lalin Tersendat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/19/338/3171006/kecelakaan-lZsG_large.jpg
Tragis, Pemotor Tewas Kecelakaan di Flyover Pancoran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/19/338/3171010/kecelakaan-5hGc_large.jpg
Bus Transjakarta Tabrak 4 Ruko di Pulogebang Dievakuasi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement