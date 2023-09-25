Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATIM

Berikut Identitas Korban Tewas dan Luka Kecelakaan Maut saat Karnaval di Desa Kedungrejo

Avirista Midaada , Jurnalis-Senin, 25 September 2023 |13:26 WIB
Berikut Identitas Korban Tewas dan Luka Kecelakaan Maut saat Karnaval di Desa Kedungrejo
Korban kecelakaan karnaval di Malang
A
A
A

MALANG - Tujuh orang menjadi korban dalam kecelakaan maut di ajang karnaval yang diadakan di Desa Kedungrejo, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang. Tujuh orang itu merupakan peserta karnaval yang tertabrak mobil bermuatan konsumsi.

Kasatlantas Polres Malang AKP Agnis Juwita menuturkan, ada tujuh korban yang menjadi korban kecelakaan tertabrak mobil pickup dengan Nopol N 8969 BF yang dikendarai Ustadi (63), warga RT 4 RW 4 Dusun Kedungboto, Desa Kedungrejo, Pakis, Kabupaten Malang.

"Berjalan tujuh orang pejalan kaki yaitu karena jarak sudah dekat sehingga terjadi tabrakan," ucap Agnis Juwita dikonfirmasi pada Senin (25/9/2023).

Akibatnya satu orang dinyatakan meninggal dunia atas nama Renita Sintia Sari, yang mengalami luka-luka dan meninggal dunia di tempat kejadian perkara (TKP), sedangkan peserta lain atas nama Rilla Dwi Oktarisa mengalami luka-luka dan dirawat di RS Sumber Sentosa, Tumpang.

"Enam orang pejalan kaki lainnya juga mengalami luka-luka dan dirawat di RSSA (Rumah Sakit Saiful Anwar) Kota Malang," ungkap dia.

Enam peserta lainnya yakni Andry Hermawan (22) warga Dusun Kedungboto, Desa Kedungrejo, Fita Sri Handayani (31) warga Danau Paniai Dalam I C7 E-12 RT RW 09 Kelurahan Madyopuro, Kecamatan Kedungkandang Kota Malang, Fatma Hikmawati (23) warga Dusun Kedungboto RT 04 RW 04 Desa Kedungrejo, Pakis.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/04/337/3174480/viral-RXdF_large.jpg
Kronologi Truk Tronton Terjun Bebas dari Tol Tangerang - Merak, Lima Warga Jadi Korban
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/03/338/3174282/kecelakaan-Vu4k_large.jpg
Tragis, Pemotor Kritis Usai Kecelakaan di Depok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/21/338/3171407/pramono-Kp1S_large.jpg
Transjakarta 3 Kali Kecelakaan dalam Sebulan, Pramono: Kami Evaluasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/19/338/3171061/kecelakaan-Xsnp_large.jpg
Kecelakaan Beruntun di Tol Japek Arah Jakarta, Lalin Tersendat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/19/338/3171006/kecelakaan-lZsG_large.jpg
Tragis, Pemotor Tewas Kecelakaan di Flyover Pancoran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/19/338/3171010/kecelakaan-5hGc_large.jpg
Bus Transjakarta Tabrak 4 Ruko di Pulogebang Dievakuasi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement