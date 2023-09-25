Berikut Identitas Korban Tewas dan Luka Kecelakaan Maut saat Karnaval di Desa Kedungrejo

MALANG - Tujuh orang menjadi korban dalam kecelakaan maut di ajang karnaval yang diadakan di Desa Kedungrejo, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang. Tujuh orang itu merupakan peserta karnaval yang tertabrak mobil bermuatan konsumsi.

Kasatlantas Polres Malang AKP Agnis Juwita menuturkan, ada tujuh korban yang menjadi korban kecelakaan tertabrak mobil pickup dengan Nopol N 8969 BF yang dikendarai Ustadi (63), warga RT 4 RW 4 Dusun Kedungboto, Desa Kedungrejo, Pakis, Kabupaten Malang.

"Berjalan tujuh orang pejalan kaki yaitu karena jarak sudah dekat sehingga terjadi tabrakan," ucap Agnis Juwita dikonfirmasi pada Senin (25/9/2023).

Akibatnya satu orang dinyatakan meninggal dunia atas nama Renita Sintia Sari, yang mengalami luka-luka dan meninggal dunia di tempat kejadian perkara (TKP), sedangkan peserta lain atas nama Rilla Dwi Oktarisa mengalami luka-luka dan dirawat di RS Sumber Sentosa, Tumpang.

"Enam orang pejalan kaki lainnya juga mengalami luka-luka dan dirawat di RSSA (Rumah Sakit Saiful Anwar) Kota Malang," ungkap dia.

Enam peserta lainnya yakni Andry Hermawan (22) warga Dusun Kedungboto, Desa Kedungrejo, Fita Sri Handayani (31) warga Danau Paniai Dalam I C7 E-12 RT RW 09 Kelurahan Madyopuro, Kecamatan Kedungkandang Kota Malang, Fatma Hikmawati (23) warga Dusun Kedungboto RT 04 RW 04 Desa Kedungrejo, Pakis.