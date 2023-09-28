Bacaleg Perindo Kota Serang Bantu Keluarga Korban Tabrak Lari Klaim KTA Berasuransi

SERANG - Partai Perindo sebagai partai yang peduli masyarakat kecil terus berkomitmen untuk hadir di tengah-tengah masyarakat dalam keadaan apapun. Hal ini dibuktikan dengan diluncurkan beberapa program yang langsung berkenaan dengan masyarakat seperti Gerobak UMKM dan yang terbaru adalah KTA Berasuransi.

Program terbaru yang digagas langsung oleh Ketum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo ini rupanya langsung mendapat respons yang sangat tinggi dari masyarakat.

Di kalangan bawah, program KTA Berasuransi ini sudah sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang mengalami musibah seperti sakit ataupun meninggal.