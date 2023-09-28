Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Bacaleg Perindo Kota Serang Bantu Keluarga Korban Tabrak Lari Klaim KTA Berasuransi

Yogi Satya Hardi , Jurnalis-Kamis, 28 September 2023 |06:46 WIB
Bacaleg Perindo Kota Serang Bantu Keluarga Korban Tabrak Lari Klaim KTA Berasuransi
Bacaleg Perindo bantu warga klaim asuransi. (Foto: Yogi)
A
A
A

SERANG - Partai Perindo sebagai partai yang peduli masyarakat kecil terus berkomitmen untuk hadir di tengah-tengah masyarakat dalam keadaan apapun.  Hal ini dibuktikan dengan diluncurkan beberapa program yang langsung berkenaan dengan masyarakat seperti Gerobak UMKM dan yang terbaru adalah KTA Berasuransi. 

Program terbaru yang digagas langsung oleh Ketum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo ini rupanya langsung mendapat respons yang sangat tinggi dari masyarakat.

BACA JUGA:

Bacaleg Perindo Tengku Erry Nuradi Disambut Meriah Masyarakat Medan Deli 

Di kalangan bawah, program KTA Berasuransi ini sudah sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang mengalami musibah seperti sakit ataupun meninggal.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/340/3172813/peduli-l1kz_large.jpg
Peduli Penyandang Disabilitas, DPD Partai Perindo Sumba Barat Daya Dorong Kesetaraan Jadi Prioritas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/340/3172807/perindo-wveW_large.jpg
Legislator Partai Perindo Paulus Lobo Gerak Cepat Bantu Korban Banjir Nagekeo NTT, Dorong Pemulihan Infrastruktur Dasar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/340/3172577/perindo-dAmo_large.jpg
Fasilitasi Peralatan Modern, Legislator Partai Perindo Stefanus Rangga Bola Pacu Kesejahteraan Petani Sumba Barat Daya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/337/3172303/ferry-bKLd_large.jpg
Perindo Gabung Sekber Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat, Sekjen: Jangan Sampai 17 Juta Suara Terbuang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/337/3172296/sekber-K1zf_large.jpg
9 Partai Termasuk Perindo Bertemu, Sekber Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat Terbentuk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/337/3172285/perindo-3EZn_large.jpg
Ketum Hanura OSO Kumpulkan Parpol Non-parlemen, Termasuk Perindo, Bahas Apa?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement