INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NEWS

Dapat Bantuan Kursi hingga Kerudung dari Perindo, Warga Rangkapan Jaya Depok Terima Kasih

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Kamis, 28 September 2023 |15:12 WIB
Dapat Bantuan Kursi hingga Kerudung dari Perindo, Warga Rangkapan Jaya Depok Terima Kasih
Warga Rangkapan Jaya, Depok mengucapkan terima kasih atas bantuan yang disalurkan bacaleg Partai Perindo Rere Tati Sri Hardina. (MPI/Refi Sandi)
DEPOK - Bacaleg Partai Perindo untuk DPRD Kota Depok Dapil I Pancoran Mas, Rere Tati Sri Hardina salurkan bantuan kursi hingga kerudung ke Majelis Taklim (MT) Yayasan Musala Al-Furqon RT 5 RW 3, Rangkapan Jaya, Kota Depok, Kamis (28/9/2023).

Tokoh masyarakat RT 5 RW 3, Mujaya mengatakan,Partai Perindo dengan nomor urut 16 sesuai ketetapan KPU di kertas suara Pemilu 2024 tidak hanya janji dan tak pandang bulu saat berkunjung ke tengah-tengah masyarakat.

"Alhamdulillah jadi beliau tidak berjanji apabila berkunjungan ke lingkungan tidak pandang bulu baik yang miskin maupun kaya yang ada maupun tidak. Mudah-mudahan berlanjut," kata Mujaya kepada wartawan di lokasi.

Mujaya juga mengucap terima kasih atas bantuan yang disalurkan. Ia juga mendoakan Ketua DPW Barisan Penjaga (Baja) Perindo Rere Tati Sri Hardina agar terus menjangkau masyarakat khususnya di lingkungan RW 3 Rangkapan Jaya.

"Saya tokoh masyarakat RT 5 RW 3 khususnya mengucapkan ribuan terima kasih kepada ibu Rere sebagai calon wakil anggota DPRD Kota Depok. Mudah-mudahan kinerja ibu dari awal sampai akhir berjalan dengan lancar kami cuma bisa mengucapkan terima kasih mudah-mudahan atas kesinambungan itu agar lebih baik lagi khususnya di lingkungan RW 3 Rangkapan Jaya," ujarnya.

Sebelumnya, Bacaleg Partai Perindo DPRD Kota Depok Dapil I Pancoran Mas, Rere Tati Sri Hardina salurkan bantuan kursi hingga kerudung ke Majelis Taklim (MT) Yayasan Musala Al-Furqon RT 5 RW 3, Rangkapan Jaya, Kota Depok.

"Kita dari Partai Perindo lanjutkan kegiatan di RT 5 RW 3 Rangkapan Jaya yaitu memberikan bantuan berupa kursi, baju posyandu, jilbab untuk ibu-ibu yang ada di RT 5 ini," kata Rere kepada wartawan di lokasi.

