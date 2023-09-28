Bacaleg Perindo Salurkan Bantuan ke Majelis Taklim: Bukti Nyata, Bukan Kecap Manis!

DEPOK - Bacaleg Partai Perindo DPRD Kota Depok Dapil I Pancoran Mas, Rere Tati Sri Hardina salurkan bantuan kursi hingga kerudung ke Majelis Taklim (MT) Yayasan Musala Al-Furqon RT 5 RW 3, Rangkapan Jaya, Kota Depok, Kamis (28/9/2023).

Rangkaian kegiatan tersebut dilakukan sekaligus membuktikan bahwa Partai Perindo nyata hadir membantu masyarakat bukan sekadar kecap manis saja.

"Kita dari Partai Perindo lanjutkan kegiatan di RT 5 RW 3 Rangkapan Jaya yaitu memberikan bantuan berupa kursi, baju posyandu, jilbab untuk ibu-ibu yang ada di RT 5 ini," kata Rere kepada wartawan di lokasi.

Rere yang juga Ketua DPW Barisan Penjaga (Baja) Perindo bahwa kursi dan kerudung dibagikan sebanyak masing-masing 50 buah.

"Kursi yang diserahkan 50 kursi dan jilbab juga sebanyak 50pcs," ujarnya.

Bacaleg muda Partai Perindo dengan nomor urut 16 sesuai ketetapan KPU di kertas suara Pemilu 2024 itu juga menyerap aspirasi dari emak-emak MT yang hadir. Bahkan Ia bersama emak-emak menyusun program jika nanti terpilih menjadi anggota dewan.

"Menyerap aspirasi banyak ya karena tadi ibu-ibu ada yang menyampaikan bahwa disini ada yang membutuhkan bantuan langsung dan butuh disentuh langsung oleh kita semua dan tadi ada juga (masukan) untuk program jangka pendek apabila nantinya terpilih menjadi anggota dewan," ucap Rere.