Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Bacaleg Perindo Salurkan Bantuan ke Majelis Taklim: Bukti Nyata, Bukan Kecap Manis!

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Kamis, 28 September 2023 |14:28 WIB
Bacaleg Perindo Salurkan Bantuan ke Majelis Taklim: Bukti Nyata, Bukan Kecap Manis!
Bacaleg Perindo Rere Tati menyalurkan bantuan ke majelis taklim (Foto : MPI)
A
A
A

 

DEPOK - Bacaleg Partai Perindo DPRD Kota Depok Dapil I Pancoran Mas, Rere Tati Sri Hardina salurkan bantuan kursi hingga kerudung ke Majelis Taklim (MT) Yayasan Musala Al-Furqon RT 5 RW 3, Rangkapan Jaya, Kota Depok, Kamis (28/9/2023).

Rangkaian kegiatan tersebut dilakukan sekaligus membuktikan bahwa Partai Perindo nyata hadir membantu masyarakat bukan sekadar kecap manis saja.

"Kita dari Partai Perindo lanjutkan kegiatan di RT 5 RW 3 Rangkapan Jaya yaitu memberikan bantuan berupa kursi, baju posyandu, jilbab untuk ibu-ibu yang ada di RT 5 ini," kata Rere kepada wartawan di lokasi.

Rere yang juga Ketua DPW Barisan Penjaga (Baja) Perindo bahwa kursi dan kerudung dibagikan sebanyak masing-masing 50 buah.

"Kursi yang diserahkan 50 kursi dan jilbab juga sebanyak 50pcs," ujarnya.

Bacaleg muda Partai Perindo dengan nomor urut 16 sesuai ketetapan KPU di kertas suara Pemilu 2024 itu juga menyerap aspirasi dari emak-emak MT yang hadir. Bahkan Ia bersama emak-emak menyusun program jika nanti terpilih menjadi anggota dewan.

"Menyerap aspirasi banyak ya karena tadi ibu-ibu ada yang menyampaikan bahwa disini ada yang membutuhkan bantuan langsung dan butuh disentuh langsung oleh kita semua dan tadi ada juga (masukan) untuk program jangka pendek apabila nantinya terpilih menjadi anggota dewan," ucap Rere.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/340/3172813/peduli-l1kz_large.jpg
Peduli Penyandang Disabilitas, DPD Partai Perindo Sumba Barat Daya Dorong Kesetaraan Jadi Prioritas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/340/3172807/perindo-wveW_large.jpg
Legislator Partai Perindo Paulus Lobo Gerak Cepat Bantu Korban Banjir Nagekeo NTT, Dorong Pemulihan Infrastruktur Dasar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/340/3172577/perindo-dAmo_large.jpg
Fasilitasi Peralatan Modern, Legislator Partai Perindo Stefanus Rangga Bola Pacu Kesejahteraan Petani Sumba Barat Daya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/337/3172303/ferry-bKLd_large.jpg
Perindo Gabung Sekber Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat, Sekjen: Jangan Sampai 17 Juta Suara Terbuang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/337/3172296/sekber-K1zf_large.jpg
9 Partai Termasuk Perindo Bertemu, Sekber Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat Terbentuk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/337/3172285/perindo-3EZn_large.jpg
Ketum Hanura OSO Kumpulkan Parpol Non-parlemen, Termasuk Perindo, Bahas Apa?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement