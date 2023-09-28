Bacaleg Perindo Rere Tati Sri Hardina Salurkan Bantuan Bahan Bangunan ke Mushala

DEPOK - Bacaleg Partai Perindo DPRD Kota Depok Dapil I Pancoran Mas, Rere Tati Sri Hardina menyalurkan bantuan bahan bangunan ke Mushala Al-Hikmah RT 6 RW 3, Rangkapan Jaya, Pancoran Mas, Depok pada Kamis (28/9/2023). Bantuan yang disalurkan berupa sejumlah sak semen hingga granit.

"Kami dari Partai Perindo menyalurkan bantuan ke Musala Al Hikmah RT 6 RW 3 Rangkapan Jaya. Bantuan berupa semen, keramik, dan granit," kata Rere kepada wartawan di lokasi.

Bacaleg muda Partai Perindo dengan nomor urut 16 sesuai ketetapan KPU di surat suara Pemilu 2024 mendapat aspirasi dari masyarakat yang berada di lingkungan setempat bahwa pembangunan tersendat sehingga jemaah ibadah menggunakan sandal.

"Iya karena ada pengaduan dari warga di lingkungan sini mereka salat pakai sendal karena memang ubinnya belum terpasang sehingga salat pakai sandal," ucapnya.

Rere berharap bahwa Partai Perindo yang dikenal modern peduli rakyat kecil terus menunjukkan bukti kepada masyarakat serta mengutamakan kesejahteraan.

"Harapan ke depan Partai Perindo menunjukkan bukti kepada masyarakat dan menyentuh masyarakat serta mengutamakan kesejahteraan masyarakat," ujar Rere.