BPJS Ketenagakerjaan Raih 6 Penghargaan di The Best Contact Center Indonesia 2023

JAKARTA - Layanan Contact Center 175 BPJS Ketenagakerjaan kembali menyabet prestasi membanggakan dengan meraih enam penghargaan bergengsi sekaligus dalam ajang The Best Contact Center Indonesia (TBCCI) yang diselenggarakan oleh Indonesia Contact Center Association (ICCA) yang digelar di Jakarta, Selasa (26/9/2023).

Dalam keterangannya kepada pers, Direktur Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan Roswita Nilakurnia memberikan apresiasi kepada seluruh insan BPJS Ketenagakerjaan atas konsistensi pelayanan yang diberikan kepada seluruh pekerja Indonesia melalui seluruh kanal yang dimiliki, khususnya Layanan Contact Center.

“Kami mengucap syukur atas penghargaan yang diberikan ini. Keseriusan kami dalam memberikan pelayanan kepada seluruh peserta di apresiasi oleh ICCA. Ini menjadi bukti komitmen kami dan tentu saja menjadi dorongan serta penyemangat kami dalam melayani peserta," ujarnya.

Diketahui setelah tahun lalu meraih 3 penghargaan di ajang penghargaan dunia contact center tingkat nasional ini, kini BPJS Ketenagakerjaan meraih enam penghargaan sekaligus, adapun penghargaan tersebut meliputi:

- The Best Contact Center Manager: Platinum

- The Best Digital Media: Gold