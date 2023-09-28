Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

BPJS Ketenagakerjaan Raih 6 Penghargaan di The Best Contact Center Indonesia 2023

Agustina Wulandari , Jurnalis-Kamis, 28 September 2023 |19:32 WIB
BPJS Ketenagakerjaan Raih 6 Penghargaan di The Best Contact Center Indonesia 2023
BPJS Ketenagakerjaan raih enam penghargaan di The Best Contact Center Indonesia 2023. (Foto: dok BPJS Ketenagakerjaan)
A
A
A

JAKARTA - Layanan Contact Center 175 BPJS Ketenagakerjaan kembali menyabet prestasi membanggakan dengan meraih enam penghargaan bergengsi sekaligus dalam ajang The Best Contact Center Indonesia (TBCCI) yang diselenggarakan oleh Indonesia Contact Center Association (ICCA) yang digelar di Jakarta, Selasa (26/9/2023).

Dalam keterangannya kepada pers, Direktur Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan Roswita Nilakurnia memberikan apresiasi kepada seluruh insan BPJS Ketenagakerjaan atas konsistensi pelayanan yang diberikan kepada seluruh pekerja Indonesia melalui seluruh kanal yang dimiliki, khususnya Layanan Contact Center.

“Kami mengucap syukur atas penghargaan yang diberikan ini. Keseriusan kami dalam memberikan pelayanan kepada seluruh peserta di apresiasi oleh ICCA. Ini menjadi bukti komitmen kami dan tentu saja menjadi dorongan serta penyemangat kami dalam melayani peserta," ujarnya.

Diketahui setelah tahun lalu meraih 3 penghargaan di ajang penghargaan dunia contact center tingkat nasional ini, kini BPJS Ketenagakerjaan meraih enam penghargaan sekaligus, adapun penghargaan tersebut meliputi:

- The Best Contact Center Manager: Platinum

- The Best Digital Media: Gold

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/11/3176064//mentan_amran_menguji_dirut_bulog-P84C_large.jpg
Luar Biasa! Mentan RI Menguji Dirut BULOG dalam Ujian Hasil Penelitian Program S3 SIL UI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/205/3176020//konferensi_musik_indonesia-8vnC_large.jpeg
Konferensi Musik Indonesia 2025 Dorong Musik Religi sebagai Pilar Spiritual dan Budaya Musik Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/11/3176006//ilustrasi_hiburan_konser_musik-PZCy_large.jpg
Pemprov DKI Jakarta Beri Diskon Pajak untuk Konser hingga Pameran dan Acara Olahraga, Ini Ketentuannya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/16/3175978//shopee_jagoan_umkm_naik_kelas_telah_ditonton_lebih_dari_20_juta_kali-KBUr_large.JPG
Luar Biasa! Dua Episode Perdana Shopee Jagoan UMKM Naik Kelas Telah Ditonton Lebih Dari 20 Juta Kali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/11/3175873//proyek_revitalisasi_tangki_lng_arun_f_6004_menunjukkan_progres_signifikan-CaJf_large.jpeg
Revitalisasi Tangki LNG Arun Capai 81 Persen, Siap Beroperasi Akhir 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/11/3175866//pagi_sehat_bersama_mi_burung_dara-oDd9_large.jpeg
Pagi Sehat Bareng Mi Burung Dara 2025, CFD Serentak di Enam Kota!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement