Siapakah yang Berhasil Membubarkan PKI di Indonesia? Ini Dia Sosoknya

JAKARTA - Siapakah yang berhasil membubarkan PKI di Indonesia? Pertanyaan yang sering kali terlintas, mengingat PKI dikenal begitu kejam.

Partai Komunis Indonesia (PKI) merupakan salah satu partai tertua dan terbesar di Indonesia. Keberadaanya saat itu menjadi partai yang diikuti oleh banyak orang dari berbagai kalangan, mulai dari intelektual, buruh, hingga petani.

Mengutip berbagai sumber, Rabu (27/9/2023), PKI lantas dibubarkan oleh Soeharto yang kala itu masih menjadi Panglima Angkatan Darat (AD).

Tepat satu hari setelah mengantongi Supersemar yakni 12 Maret 1966, Soeharto dengan mengatasnamakan Presiden Soekarno, mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 1/3/1966.

Adapun isinya membubarkan Partai Komunis Indonesia, termasuk bagian-bagian organisasinya dari tingkat pusat sampai ke daerah beserta seluruh organisasi yang seasas, berlindung, dan bernaung di bawahnya.

Keppres tersebut juga menyatakan PKI sebagai organisasi terlarang di seluruh wilayah kekuasaan negara Republik Indonesia.