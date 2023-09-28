Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

4 Fakta PPATK Ungkap Nilai Transaksi Judi Online Capai Rp200 Triliun

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Kamis, 28 September 2023 |05:00 WIB
4 Fakta PPATK Ungkap Nilai Transaksi Judi Online Capai Rp200 Triliun
Ilustrasi (Foto: Istimewa/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mencatat nilai transaksi terkait judi online mencapai Rp200 triliun.

Okezone mengulas 4 fakta terkait transaksi judi online. Berikut ulasannya:

1. Transaksi Judi Online Rp200 Triliun Berdasarkan Pemeriksaan Sejak Tahun Sebelumnya

Angka itu didapat hasil analisis dan pemeriksaan PPATK terhadap transaksi terkait judi online sejak tahun-tahun sebelumnya hingga 2023.

"Apabila nilai transaksi diakumulasikan akan mencapai lebih dari Rp200 triliun," kata Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana saat dikonfirmasi MNC Portal Indonesia, Rabu (27/9/2023).

2. Ada 159 Juta Transaksi Janggal Judi Online

Ivan merincikan, hasil analisis PPATK sepanjang 2023 ditemukan ada 159 juta transaksi janggal berkaitan dengan judi online.

3. Transaksi Judi Online Tembus Rp16o Triliun Sepanjang 2023

Total nilai uang terkait judi online sepanjang 2023 menembus Rp160 triliun.

"Tahun 2023 sampai dengan saat ini saja, PPATK sedang menganalisis lebih dari 159 juta transaksi dengan nilai lebih dari Rp160 triliun terkait dengan judi online," ucap Ivan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/10/337/3161705/cholil-kTtW_large.jpg
Ketua MUI Cholil Nafis Jadi Korban Pemblokiran Rekening Dormant PPATK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/08/609/3161299/ustadz_dasad_latif-ncsu_large.jpg
Duh! Ustadz Das’ad Latif Kaget Uang Pembangunan Masjid Tak Bisa Ditarik, Ternyata Rekeningnya Diblokir PPATK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/06/337/3160938/rekening_dormant-sAq5_large.jpg
PPATK Ungkap Rekening Dormant Terindikasi Tindak Pidana Capai Rp1,15 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/25/338/2960611/soal-transaksi-mencurigakan-pemilu-2024-ppatk-harus-kuat-SfA3V1s2OM.jpg
Soal Transaksi Mencurigakan Pemilu 2024, PPATK Harus Kuat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/12/337/2953815/3-fakta-terkait-temuan-ppatk-soal-transaksi-mencurigakan-100-caleg-yang-mencapai-rp51-triliun-11btygTrwM.jpg
3 Fakta Terkait Temuan PPATK soal Transaksi Mencurigakan 100 Caleg yang Mencapai Rp51 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/11/337/2952928/respons-kpu-terkait-temuan-ppatk-soal-dana-luar-negeri-mengalir-ke-21-bendahara-parpol-SIq3539W9E.jpg
Respons KPU Terkait Temuan PPATK soal Dana Luar Negeri Mengalir ke 21 Bendahara Parpol
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement