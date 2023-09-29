Advertisement
HOME NEWS JABAR

Dapat Bantuan Sumur Bor dari Kapolri, Warga Cianjur Sambut Gembira

Angkasa Yudhistira , Jurnalis-Jum'at, 29 September 2023 |19:48 WIB
Dapat Bantuan Sumur Bor dari Kapolri, Warga Cianjur Sambut Gembira
Bantuan sumur bor dari Kapolri disambut gembira warga Cianjur (Foto : Istimewa)
A
A
A

CIANJUR - Warga Kampung Golebag, Desa Munjul, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur, menyambut gembira kehadiran sumur bor di wilayahnya. Sumur bor bantuan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dalam program 'Polri Peduli Lingkungan' menjadi solusi bagi masyarakat setempat di saat musim kemarau seperti sekarang ini.

"Terimakasih kepada Bapak Kapolri, Pak Kapolda, dan Pak Kapolres atas bantuan sumur bor ini. Mudah-mudahan apa yang diberikan kepada kami diganti berlipat-lipat oleh Allah SWT," kata Ustadz Sambas Bastanjar, selaku tokoh dan pemuka Desa Munjul, Jumat (29/9/2023).

Menurut Sambas, sumur bor ini pastinya sangat membantu warga kampung Golebag. Sebelum ada sumur bor, kata dia, masyarakat harus menggunakan selang panjang agar air bisa sampai te tempat mereka.

Dengan adanya sumur bor itu, kata dia, masyarakat tak lagi harus bersusah payah mencari air bersih.

"Cukup dari masjid ini saja bisa dialirkan ke rumah-rumah warga. Kami tentunya bersyukur dan mengucapkan terimakasih atas bantuan yang sangat bermanfaat ini," ujar dia.

Peresmian penggunaan sumur bor program Polri Peduli Lingkungan, berlangsung hari ini. Peresmian dilakukan Kapolres Cianjur, AKBP Aszhari Kurniawan, di halaman Masjid Al Uswatul Hasanah.

Masyarakat setempat menyambut antusias peresmian sumur bor berkedalaman 22 meter itu. Air yang keluar dari sumur bor ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat setempat.

Halaman:
1 2
      
