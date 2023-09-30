Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Hendak Tawuran, 11 Anggota Geng Motor Bersajam Ditangkap

Ira Widyanti , Jurnalis-Sabtu, 30 September 2023 |16:23 WIB
Hendak Tawuran, 11 Anggota Geng Motor Bersajam Ditangkap
Hendak tawuran, remaja bersajam ditangkap. (Ist)
A
A
A

 

BANDARLAMPUNG - Diduga hendak tawuran, sebanyak 11 orang dari dua kelompok geng motor diamankan tim Walet Sat Samapta Polresta Bandarlampung, Sabtu (30/9/2023) dini hari.

Kedua kelompok geng motor, yaitu All Star Kids Teluk dan Independen Boys tersebut berencana melakukan aksi tawuran di Jalan Cut Nyak Dien Tanjung Karang Pusat, Bandarlampung.

Kasat Samapta Polresta Bandarlampung Kompol Suwandi PS mengatakan, dua kelompok geng motor itu diamankan tim walet saat tengah melaksanakan patroli hunting.

Setibanya di persimpangan Jalan Cut Nyak Dien, petugas berpapasan dengan kelompok All Star Kids Teluk menggunakan 3 sepeda motor berboncengan 3 orang dengan membawa senjata tajam.

"Jadi awalnya kelompok ini mau ke arah SMA Perintis, karena melihat polisi di lampu merah, kemudian mereka belok kirik ke arah jalan Pangeran Emir M Nur untuk mencoba melarikan diri," ujar Kompol Suwandi.

Ia menjelaskan, setelah dilakukan pengejaran, anggotanya berhasil menangkap 5 orang remaja berikut 2 unit sepeda motor dan sejumlah senjata tajam modifikasi.

Kemudian setelah mengamankan 5 orang remaja tersebut, kata Suwandi, petugas kembali melakukan penyisiran dan berhasil mengamankan 3 orang remaja lainnya.

“Setelah dilakukan penyisiran, 3 orang yang diduga akan ikut bergabung dalam aksi tawuran dini hari tadi, kami amankan dan dibawa ke Polresta Bandarlampung," kata Suwandi.

