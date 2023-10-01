Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

4 Fakta Jessica Wongso Pembunuh Mirna Bisa Diwawancara Dalam Penjara

Arief Setyadi, Jurnalis - Minggu, 01 Oktober 2023 | 06:13 WIB
4 Fakta Jessica Wongso Pembunuh Mirna Bisa Diwawancara Dalam Penjara
Jessica Wongso (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kasus pembunuhan berencana Wayan Mirna Salihin yang terkenal dengan sebutan 'kopi sianida' kembali menjadi sorotan masyarakat. Jessica Kumala Wongso, menjadi pelaku utama dalam kasus yang mencuat pada 2016 silam.

Kasus ini kembali disorot setelah diangkat dalam sebuah film dokumenter perjalanan pembunuhan dan persidangan yang ditayangkan di Netflix. Namun, yang menjadi pertanyaan banyak pihak, Jessica kenapa bisa diwawancara dalam penjara?

Berikut fakta-faktanya:

1. Jessica Diwawancara di Lapas Pondok Bambu

Dalam tayangan yang dimaksud, terdapat scene yang menampilkan Jessica tengah diwawancara yang diduga ketika berada di Lembaga Permasyarakatan (Lapas) Kelas II A Pondok Bambu.

Jessica menjelaskan awal mula pembunuhan Mirna. Namun, saat memberikan penjelasan terdengar suara yang diduga pria memotong keterangan dari Jessica.

Film dokumenter yang dirilis pada 28 September itu, tidak diketahui kapan pengambilan wawancara dengan Jessica.

2. Ade Agustina Mengaku Belum Jabat Kalapas Pondok Bambu

Kalapas Pondok Bambu, Ade Agustina mengaku saat pengambilan wawancara yang dimaksud dirinya belum bertugas di Lapas Pondok Bambu. Dengan demikian, ia tidak bisa memberikan tanggapan yang lebih jauh. Terlebih, ia juga belum menonton secara penuh film tersebut.

"Belum bisa memberikan komentar lainnya," sambungnya.

