Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATIM

Peringati Maulid Nabi, Relawan Ganjar Gaungkan Persatuan dan Perdamaian Umat Jelang Pemilu 2024

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Minggu, 01 Oktober 2023 |10:41 WIB
Peringati Maulid Nabi, Relawan Ganjar Gaungkan Persatuan dan Perdamaian Umat Jelang Pemilu 2024
Relawan Ganjar mengadakan acara maulid nabi. (Foto: Dok Ist)
A
A
A

JATIM - Menjelang Pemilu 2024, sukarelawan Gus-Gus Nusantara (GGN) Dukung Ganjar Pranowo tak henti-hentinya menyuarakan persatuan dan perdamaian agar umat tak mudah terpecah belah oleh isu-isu negatif yang beredar.

Hal tersebut digaungkan loyalis Ganjar Pranowo ini dalam Peringatan Maulid Nabi Muhammad dan Tausiah Sirah Nabawiyah yang digelar di Lingkungan RT 6, RW 4, Kelurahan Kapas, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur.

Koordinator Wilayah (Korwil) GGN Jatim Muhammad Alwi Hasan mengatakan, dalam momentum Maulid Nabi, pihaknya menyampaikan pesan persatuan dan perdamaian di tengah tahun politik menjelang Pemilu 2024.

BACA JUGA:

TPN Ganjar Presiden Bakal Isi Pemaparan di Rakernas PDIP Hari Terakhir 

Loyalis Ganjar Pranowo juga mengatakan Indonesia membutuhkan pemimpin atau presiden yang amanah, jujur, dan adil agar Indonesia tangguh dan rakyat sejahtera.

"Di indonesia ini, rawan perpecahan sehingga pemimpin atau presiden di 2024 ini sosok yang bisa menumbuhkan ide-ide cemerlang agar masyarakat tidak terpecah belah," katanya, Minggu (1/10/2023).

Sementara itu, Ustaz Catur Mufti Widodo selaku penceramah mengimbau puluhan jemaah Majelis Taklim Annaharul Mubarok untuk memperbanyak selawat dan terus menjaga persatuan dan perdamaian di antara warga.

 BACA JUGA:

"Pada ceramah tadi, saya mengimbau untuk memperbanyak selawat dan menjaga persatuan dan kesatuan karena di tahun-tahun politik ini banyak sekali hal hal yang bisa memecah belah umat di Indonesia," ucapnya.

Ustaz Catur menceritakan bahwa Rasulullah juga menjunjung tinggi persatuan dan perdamaian dalam tausiyahnya tentang sirah Nabawiyah.

"Pada zaman dahulu Nabi selalu mengedepankan persatuan dalam bernegara. Karena di Madinah banyak suku bangsa dan agama yang berbeda-beda," ucapnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022569/jelang-pilkada-serentak-2024-ganjar-pranowo-bakal-fokus-bantu-menangkan-pdip-RYWfvDVbIf.jpg
Jelang Pilkada Serentak 2024, Ganjar Pranowo Bakal Fokus Bantu Menangkan PDIP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022531/pdip-berencana-usung-anies-baswedan-ganjar-seandainya-tak-cocok-tidak-harus-dipaksakan-OFjL6pc1DR.jpg
PDIP Berencana Usung Anies Baswedan, Ganjar: Seandainya Tak Cocok Tidak Harus Dipaksakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022463/guyon-ganjar-saat-melihat-sapi-kurban-usai-salat-idul-adha-podo-podo-bantenge-DvpldwYzuv.jpg
Guyon Ganjar saat Melihat Sapi Kurban Usai Salat Idul Adha: Podo-Podo Bantenge
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022439/sholat-idul-adha-di-di-sleman-bareng-keluarga-ganjar-suasananya-hangat-MLrytWbNSJ.jpg
Sholat Idul Adha di di Sleman Bareng Keluarga, Ganjar: Suasananya Hangat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/337/3013117/ganjar-pranowo-sebut-jadi-oposisi-bukan-berarti-merecoki-pemerintah-Y9OWq3PKMA.jpg
Ganjar Pranowo Sebut Jadi Oposisi Bukan Berarti Merecoki Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006197/soal-wacana-pembentukan-presidential-club-ganjar-pranowo-itu-untuk-apa-ya-Ku0HnbcBbH.jpg
Soal Wacana Pembentukan Presidential Club, Ganjar Pranowo: Itu untuk Apa Ya?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement