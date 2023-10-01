Asik Buat Konten Video, Pelajar SMK di Indramayu Tewas Tertabrak Kereta

INDRAMAYU - Peristiwa nahas menimpa seorang pelajar SMK di Indramayu. Pelajar berinisial MCR (17) itu tewas tertabrak kereta api saat membuat konten video di perlintasan kereta Km 178, Blok Lesehan, Desa, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Indramayu, Minggu (1/10/2023) pukul 06.30 WIB.

Kematian remaja warga Desa Ujung Pendok, Kecamatan Widasari, Kabupaten Indramayu ini pun membuat warga sekitar geger. Polisi yang datang ke Tempat Kejadian Perkara (TKP) kemudian langsung mengevakuasi jenazah korban dan membawanya ke rumah sakit Zam Zam Jatibarang.

Kapolres Indramayu AKBP M Fahri Siregar melalui Kapolsek Jatibarang AKP Rynaldi Nurwan, membenarkan adanya peristiwa tersebut. Pihaknya mengatakan, sebelum kejadian korban bersama dua temannya melakukan olahraga. Sesampainya di TKP, korban berhenti untuk membuat konten video.

Saat bersamaan, lanjut AKP Rynaldi, datang kereta api yang melintas dari arah Cirebon menuju Jakarta dengan kecepatan tinggi. "Melihat kedatangan kereta, membuat korban terkejut, lalu segera menghindar. Pada saat itu korban berhasil menghindar dan selamat," kata Kapolsek Jatibarang.

Namun apesnya, AKP Rynaldi menyampaikan, tidak berselang lama melintas pula kereta api Banteng Cargo Relasi KPB-SBI dari arah Jakarta menuju Cirebon, tepatnya di KM 178. Korban pun tak dapat menghindar hingga tubuhnya tertampar kereta api tersebut. Melihat itu, kedua temannya lalu meminta bantuan kepada warga sekitar.

"Kami langsung datang ke TKP usai mendapatkan laporan. Di tempat itu korban sudah meninggal dunia. Selanjutnya kami mengevakuasi jenazah korban ke rumah sakit Zam Zam, kemudian kami langsung menghubungi keluarganya," terang Kapolsek Jatibarang.

AKP Rynaldi menuturkan, saat ini jenazah korban sudah dibawa pihak keluarga untuk disemayamkan di rumah duka dan segera dimakamkan.

(Khafid Mardiyansyah)