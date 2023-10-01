Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

Asik Buat Konten Video, Pelajar SMK di Indramayu Tewas Tertabrak Kereta

Andrian Supendi , Jurnalis-Minggu, 01 Oktober 2023 |14:03 WIB
Asik Buat Konten Video, Pelajar SMK di Indramayu Tewas Tertabrak Kereta
A
A
A

INDRAMAYU - Peristiwa nahas menimpa seorang pelajar SMK di Indramayu. Pelajar berinisial MCR (17) itu tewas tertabrak kereta api saat membuat konten video di perlintasan kereta Km 178, Blok Lesehan, Desa, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Indramayu, Minggu (1/10/2023) pukul 06.30 WIB.

Kematian remaja warga Desa Ujung Pendok, Kecamatan Widasari, Kabupaten Indramayu ini pun membuat warga sekitar geger. Polisi yang datang ke Tempat Kejadian Perkara (TKP) kemudian langsung mengevakuasi jenazah korban dan membawanya ke rumah sakit Zam Zam Jatibarang.

Kapolres Indramayu AKBP M Fahri Siregar melalui Kapolsek Jatibarang AKP Rynaldi Nurwan, membenarkan adanya peristiwa tersebut. Pihaknya mengatakan, sebelum kejadian korban bersama dua temannya melakukan olahraga. Sesampainya di TKP, korban berhenti untuk membuat konten video.

Saat bersamaan, lanjut AKP Rynaldi, datang kereta api yang melintas dari arah Cirebon menuju Jakarta dengan kecepatan tinggi. "Melihat kedatangan kereta, membuat korban terkejut, lalu segera menghindar. Pada saat itu korban berhasil menghindar dan selamat," kata Kapolsek Jatibarang.

Namun apesnya, AKP Rynaldi menyampaikan, tidak berselang lama melintas pula kereta api Banteng Cargo Relasi KPB-SBI dari arah Jakarta menuju Cirebon, tepatnya di KM 178. Korban pun tak dapat menghindar hingga tubuhnya tertampar kereta api tersebut. Melihat itu, kedua temannya lalu meminta bantuan kepada warga sekitar.

"Kami langsung datang ke TKP usai mendapatkan laporan. Di tempat itu korban sudah meninggal dunia. Selanjutnya kami mengevakuasi jenazah korban ke rumah sakit Zam Zam, kemudian kami langsung menghubungi keluarganya," terang Kapolsek Jatibarang.

AKP Rynaldi menuturkan, saat ini jenazah korban sudah dibawa pihak keluarga untuk disemayamkan di rumah duka dan segera dimakamkan.

(Khafid Mardiyansyah)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/01/525/3159772//viral-2Xcy_large.jpg
Breaking News! Kereta Argo Bromo Anggrek Anjlok di Stasiun Pegadenbaru Subang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/18/3158507//kecelakaan-32WQ_large.jpg
3 Orang Tewas dan Sejumlah Penumpang Luka Parah Akibat Kecelakaan Kereta di Jerman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/09/525/3153940//perkara_sengketa_tanah_anak_kelas_5_sd_digugat_kakeknya-5zOy_large.jpg
Perkara Sengketa Tanah, Anak Kelas 5 SD Digugat Kakeknya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/01/18/3143684//jembatan_ambruk_timpa_kereta_penumpan_di_bryansk_rusia-8aAv_large.jpg
Jembatan Ambruk Timpa Kereta Penumpang di Rusia, Tewaskan Setidaknya 7 Orang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/25/337/3141746//pkb-dSFe_large.jpg
Cak Imin Minta Markas PKB Indramayu Jadi Pusat Bantuan Masyarakat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/24/337/3141529//wapres_gibran_sambangi_pasar_baru_indramayu_segera_revitalisasi-iXe6_large.jpg
Wapres Gibran Sambangi Pasar Baru Indramayu: Segera Revitalisasi!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement