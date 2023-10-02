Lagi, Polda Lampung Tangkap 1 Tersangka Jaringan Narkoba Fredy Pratama

LAMPUNG - Ditresnarkoba Polda Lampung kembali menangkap seorang tersangka jaringan narkoba Fredy Pratama, Kamis 28 September 2023. Tersangka berinisial MBS (25) tersebut ditangkap dari kantor gudang ekspedisi di Jalan Residen H. Najamuddin RT/RW 041/002, kelurahan Sukamaju, Kecamatan Sako, Kota Palembang.

Kabid Humas Polda Lampung Kombes Pol Umi Fadillah Astutik mengatakan, penangkapan terhadap tersangka MBS merupakan hasil pengembangan dari penetapan tersangka MN yang merupakan rekan Khadafi alias David sesama narapidana.

"Peran MBS ini sebagai kurir pembawa narkotika jenis sabu jaringan Fredy Pratama," ujar Umi dalam keterangannya, Senin (2/10/2023).

Umi menuturkan, berdasarkan hasil penyelidikan, MBS mengaku pada Januari 2021 telah 4 kali mengantarkan narkotika jenis sabu ke Surabaya atas perintah SR Alias Davidson yang saat ini berstatus buron atau Daftar pencarian orang (DPO).

Dari 4 kali transaksi pengantaran tersebut, kata Umi, total sabu yang dibawa sebanyak 62 Kilogram (Kg) dengan nilai Rp850 juta.

Adapun barang bukti yang berhasil diamankan dalam pengembangan perkara tersebut yakni 2 buah ATM Platinum, 1 unit handphone realmi warna biru, 1 buah tas, 1 unit rumah di Citra Grand City bBlok A 02 Jalan bypas alang-alang lebar, Kota Palembang.

Atas perbuatannya, tersangka dijerat Pasal 114 ayat (2) juncto Pasal 132 subsider Pasal 137 dan Pasal 136 UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

"Ancaman maksimal hukuman mati," pungkas Umi.