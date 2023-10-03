Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Penembakan di Pusat Perbelanjaan Mewah Tewaskan 3 Orang, Pelaku Usia 14 Tahun Ditangkap

Susi Susanti , Jurnalis-Selasa, 03 Oktober 2023 |19:24 WIB
Polisi tangkap pelaku penembakan di pusat perbelanjaan mewah di Thailand yang tewaskan 3 orang (Foto: X/Reuters)
BANGKOK – Polisi Thailand menangkap seorang pria bersenjata berusia 14 tahun yang melakukan penembakan di pusat perbelanjaan mewah di Bangkok, Thailand pada Selasa (3/10/2023).

Pria dengan rambut panjang dan kemeja hitam ketat serta celana panjang kamuflase itu ditangkap di lantai tiga Hotel Kempinski.

Pelaku diketahui menggunakan senjata Glock 19 9 mm untuk menembak orang di dalam Paragon Department Store di lingkungan Siam Square, pada Selasa (3/10/2023).

Dia mengatakan kepada polisi bahwa dia mendengar seseorang memerintahkan dia untuk menembak.

Penembakan ini menewaskan tiga orang, termasuk seorang wanita yang ditembak di tempat parkir G-level, dan melukai empat lainnya.

Dikutip Khaosod English, peristiwa itu terjadi sekitar pukul 16.40, saat wisatawan dan pembeli sedang berada di dalam mal. Di lantai lima mal, para aktor, anggota staf, dan reporter hiburan berkumpul untuk acara televisi Channel 3 yang mempromosikan peluncuran 13 drama.

Orang-orang dievakuasi dari mal setelah tembakan. Pintu Royal Paragon Hall di tingkat kelima ditutup demi keamanan. Kemudian, mereka dievakuasi secara bertahap ketika pelaku penembakan melarikan diri ke Hotel Kempinski.

