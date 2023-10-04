Advertisement
HOME NEWS NEWS

Bacaleg di Sidoarjo Rangkul Pengemudi Ojol, Ini Harapan Ketua Perindo

Masdarul Khoiri , Jurnalis-Rabu, 04 Oktober 2023 |15:39 WIB
Bacaleg di Sidoarjo Rangkul Pengemudi Ojol, Ini Harapan Ketua Perindo
A
A
A

"Terima kasih ibu ibu dan bapak yang hadir dalam kesempatan ini. Mari bersama sama menyambut Pemilu 2024 dengan suka cita. Perindo siap berjuang bersama masyarakat dan pengemudi ojol," kata Ketua DPD Partai Perindo Sidoarjo, Edi Setiabudi, Rabu (4/10/2023).

Edi juga berpesan kepada adriver ojol untuk memanfaatkan program yang ditawarkan Perindo. Salah satunya KTA berasuransi. Dia juga menitipkan pesan kepada warga yang hadir untuk mewujudkan pemilu yang aman, adil dan bermartabat. "Bapak dan ibu di sini bisa menjadi saksi di wilayah masing masing. Agar jalannya pemilu aman dan adil serta terhindar dari kecurangan," tambah Edi.

Edi juga berpesan kepada adriver ojol untuk memanfaatkan program yang ditawarkan Perindo. Salah satunya KTA berasuransi. Dia juga menitipkan pesan kepada warga yang hadir untuk mewujudkan pemilu yang aman, adil dan bermartabat. "Bapak dan ibu di sini bisa menjadi saksi di wilayah masing masing. Agar jalannya pemilu aman dan adil serta terhindar dari kecurangan," tambah Edi.

Pada pertemuan di kawasan pagerwojo dihadiri tujuh bacaleg DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Sidoarjo bertemu dengan paguyuban pengemudi ojek online (ojol) wilayah Surabaya dan Sidoarjo.

Pada pertemuan ini dilakukan sosialisasi program partai dan KTA berasuransi. Para driver ojol yang mayoritas perempuan cukup antusias mendengarkan sosialisasi yang disampaikan Sekretaris DPD Perindo Sidoarjo Filzen Adina C.

