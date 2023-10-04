Bacaleg Perindo di Sidoarjo Rangkul Pengemudi Ojek Online

SIDOARJO - Bakal calon anggota legislatif (bacaleg) Partai Perindo di Sidoarjo terus merapatkan barisan menyongsong Pemilu 2024.

Mereka adalah tujuh bacaleg DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Sidoarjo bertemu dengan paguyuban pengemudi ojek online (ojol) wilayah Surabaya dan Sidoarjo.

Pada pertemuan di kawasan Pagerwojo, Buduran, Sidoarjo, ini dilakukan sosialisasi program partai dan KTA berasuransi. Para driver ojol yang mayoritas perempuan cukup antusias mendengarkan sosialisasi yang disampaikan Sekretaris DPD Perindo Sidoarjo Filzen Adina C.

Dina, sapaan Filzen Adina menerangkan manfaat KTA yang bisa dijadikan sebagai asuransi MNC Life. "Kartu ini bisa ibu ibu dapatkan dan bisa menjadi asuransi," terang Dina disambut

Diketahui, pada sosialisasi Rabu (4/10/2023) dihadiri bacaleg Sidoarjo dari dapil 1 Edy Setyoboedy, dapil 2 Filzen Adina dapil 3 Oky Pujo, dapil 4 Ajeng Putri, dapil 5 Rachma dan dapil 6 Windhu.

"Terima kasih kepada Partai Perindo yang telah memperhatikan nasib para pengemudi online di wilayah Surabaya dan Sidoarjo," terang Koordinator Ojol Surabaya Raya, Samuel Randi.

(Khafid Mardiyansyah)