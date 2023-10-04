Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Bacaleg Perindo di Sidoarjo Rangkul Pengemudi Ojek Online

Masdarul Khoiri , Jurnalis-Rabu, 04 Oktober 2023 |15:33 WIB
Bacaleg Perindo di Sidoarjo Rangkul Pengemudi Ojek Online
A
A
A

SIDOARJO - Bakal calon anggota legislatif (bacaleg) Partai Perindo di Sidoarjo terus merapatkan barisan menyongsong Pemilu 2024.

Mereka adalah tujuh bacaleg DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Sidoarjo bertemu dengan paguyuban pengemudi ojek online (ojol) wilayah Surabaya dan Sidoarjo.

Pada pertemuan di kawasan Pagerwojo, Buduran, Sidoarjo, ini dilakukan sosialisasi program partai dan KTA berasuransi. Para driver ojol yang mayoritas perempuan cukup antusias mendengarkan sosialisasi yang disampaikan Sekretaris DPD Perindo Sidoarjo Filzen Adina C.

Dina, sapaan Filzen Adina menerangkan manfaat KTA yang bisa dijadikan sebagai asuransi MNC Life. "Kartu ini bisa ibu ibu dapatkan dan bisa menjadi asuransi," terang Dina disambut

Diketahui, pada sosialisasi Rabu (4/10/2023) dihadiri bacaleg Sidoarjo dari dapil 1 Edy Setyoboedy, dapil 2 Filzen Adina dapil 3 Oky Pujo, dapil 4 Ajeng Putri, dapil 5 Rachma dan dapil 6 Windhu.

"Terima kasih kepada Partai Perindo yang telah memperhatikan nasib para pengemudi online di wilayah Surabaya dan Sidoarjo," terang Koordinator Ojol Surabaya Raya, Samuel Randi.

(Khafid Mardiyansyah)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/340/3177221//ketum_perindo_angela_tanoesoedibjo_serap_aspirasi_anak_muda-fqxz_large.jpg
Ketum Perindo Angela Tanoesoedibjo Serap Aspirasi Anak Muda Bandung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/340/3177205//ketum_perindo_angela_tanoesoedibjo_beri_edukasi_cegah_stunting_kepada_warga_bandung-POF8_large.jpg
Liwetan Bersama Warga, Ketum Perindo Angela Tanoesoedibjo Beri Edukasi Cegah Stunting
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/340/3177025//perindo-JZqK_large.jpg
HUT Ke-11, DPW Perindo Sulsel Gelar Bakti Sosial dan Donor Darah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/340/3176139//partai_perindo-eH5n_large.jpg
Partai Perindo Gelar Rakorwil Sekaligus Lantik Ketua DPW Jateng
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/340/3176133//partai_perindo-I7Hc_large.jpg
Rayakan HUT Ke-11, Perindo Sulteng: Konsolidasi Kesiapan Struktur Dimasifkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/340/3176128//partai_perindo-3724_large.jpg
Perindo Sulteng Rayakan HUT Ke-11 Diselimuti Suasana Guyub
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement