INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NEWS

Optimis Terpilih di Setiap Dapil, Perindo DKI Targetkan 15 Kursi

Carlos Roy Fajarta , Jurnalis-Selasa, 03 Oktober 2023 |22:38 WIB
Optimis Terpilih di Setiap Dapil, Perindo DKI Targetkan 15 Kursi
Perindo DKI daftarkan nama-nama Bacaleg ke KPUD/Foto: MPI
A
A
A

 

JAKARTA - Dewan Perwakilan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Indonesia (Perindo) DKI Jakarta optimis dapat mencapai target para Calon Legislatif (Caleg) meraih 15 kursi di DPRD DKI Jakarta dalam Pemilu Legislatif 2024.

Hal tersebut disampaikan Ketua DPW Partai Perindo DKI Jakarta, Effendy Syahputra usai mengembalikan Berkas Caleg DPRD DKI Jakarta ke KPUD DKI Jakarta di Salemba, Jakarta Pusat pada Selasa (3/10/2023) malam.

 BACA JUGA:

"Tentunya semua ini sebagai bentuk penguatan untuk Partai Perindo di Jakarta, karena kita ingin menargetkan semua dapil kita bisa mendudukkan anggota DPRD kita di DKI Jakarta. Target kita 15 kursi di DPRD DKI Jakarta," ujar Effendy Syahputra.

Effendy menyebutkan pihaknya sudah siap bertempur dan telah melakukan persiapan yang matang dari jauh-jauh hari.

 BACA JUGA:

"Insya Allah semua siap bertempur, dan semua kami bekali dengan bekal cukup baik untuk mendapatkan kepercayaan dari masyarakat sebelum bertarung di Pemilu 2024 nanti," kata Effendy Syahputra.

Ia mengungkapkan komitmen Partai Perindo tetap mengedepankan Indonesia sejahtera untuk semua lapisan masyarakat.

"Tentunya program-program terkait dengan Indonesia sejahtera itu menjadi jargon dan senjata kita dalam turun ke masyarakat. Dan alhamdulillah respon masyarakat terhadap Partai Perindo saat ini cukup baik, apalagi di Jakarta," ungkapnya.

