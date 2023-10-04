Otobius Bidana Mimin Komandan Batalyon KKB yang Ditembak Mati Pasukan Elite TNI, Nih Tampangnya!

JAYAPURA - Identitas lima anggota Kelompok Kriminal Bersenjataa (KKB) teroris yang tewas di Distrik Oksibil, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan, pada Sabtu (30/9) berhasil diidentifikasi. Seluriuh jenazah saat ini juga telah dimakamkan.

Kelimanya merupakan kelompok Ananias Ati Mimin, tewas saat penyergapan personel gabungan TNI-Polri dari Satgas Operasi Damai Cartenz pada Sabtu, 29 September 2023.

"Mereka yang tewas adalah Otobius Bidana Mimin (38 th), Neas Ati Mimin (26 th), Otto Kasipka ( 27 th), Alexs Lepki (19 th) dan Tarkus Akmer (22 th)," ujar Kasatgas Damai Cartenz 2023 Kombes Faizal Ramadhani, dikutip Rabu (4/10/2023).

Dikatakannya, salah satu yang tewas adalah Otobius Bidana Mimin, komandan batalyon KKB yang beroperasi di Distrik Serembakon, yaitu Otobius Bidana Mimin.

Otobius yang dalam struktur KKB teroris menyandang pangkat Letnan Kolonel, selalu turun langsung memimpin pasukannya.

"Iya, satu di antaranya adalah komandan Lapangannya, dia adalah Otobius Bidana Mimin," tutup Kombes Faizal.