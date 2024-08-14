Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Kantor KPU Papua Pegunungan Dibakar Massa, Begini Kronologi Lengkapnya!

Riana Rizkia , Jurnalis-Rabu, 14 Agustus 2024 |17:11 WIB
Kantor KPU Papua Pegunungan Dibakar Massa, Begini Kronologi Lengkapnya!
Kantor KPU Provinsi Papua Pegunungan Dibakar Massa/ist
JAKARTA  – Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Papua Pegunungan dibakar massa. Peristiwa itu diduga karena massa kecewa tiga komisioner KPU Kabupaten Tolikara diberhentikan sementara.

Kapolres Jayawijaya, AKBP Heri Wibowo mengatakan, saat ini pihaknya tengah mendalami dan memeriksa terduga pelaku kasus pembakaran Kantor KPU Provinsi Papua Pegunungan.

"Saat ini kami pihak kepolisian tengah melakukan proses hukum terhadap para pelaku aksi pembakaran Kantor KPU tersebut," kata Heri Wibowo kepada wartawan, Rabu (14/7/2024).

Heri mengungkap kronologi, peristiwa pembakaran yang berawal saat massa aksi forum lintas masyarakat dan pemuda bersatu se-kabupaten Tolikara mencari Komisioner KPU, dan memasuki kawasan kantor, namun mereka tidak menemukannya.

"Massa aksi yang masuk kedalam kantor KPU Provinsi Papua Pegunungan untuk bertemu Komisioner KPU Provinsi Papua Pegunungan, tetapi tidak menemukan Komisioner KPU Provinsi Papua Pegunungan, sehingga melakukan Pembakaran terhadap Kantor KPU," ucapnya.

 

